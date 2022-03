Cryptoverse : Le bitcoin gagne en crédibilité en tant que monnaie de conflit

Les échanges de bitcoins libellés en roubles russes se sont emballés dès le début de l'invasion jeudi, les volumes quotidiens ayant augmenté de 259 % par rapport à la veille pour atteindre 1,3 milliard de roubles (13,1 millions de dollars), selon les données de CryptoCompare.

En Ukraine, pendant ce temps, la bourse de crypto-monnaies Kuna a vu son volume d'échange quotidien plus que tripler pour atteindre 150 millions de hryvnias (5 millions de dollars).

Bea O'Carroll, directrice générale de Radkl, une société d'investissement en actifs numériques, a déclaré que la guerre et les sanctions occidentales avaient vu émerger une tendance à l'utilisation du bitcoin pour transférer de la valeur.

"Fondamentalement, avoir une monnaie qui n'est pas contrôlée par le gouvernement, qui n'est pas affectée par les lois d'urgence ... est vraiment intéressant", a-t-elle ajouté. "Peut-être que c'est ainsi que la Russie fait circuler sa valeur. De même, de l'autre côté, il y avait 'c'est comme ça que les gens vont obtenir de la valeur pour les Ukrainiens'".

Au cours des cinq jours qui se sont écoulés depuis que la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février, le bitcoin a augmenté de 13 %, tandis que l'indice boursier américain S&P 500, qu'il imite souvent, est en hausse d'environ 2 % et que l'or, traditionnel symbole de sécurité, est maintenant largement stable après avoir gagné jusqu'à 3,5 % le jour de l'invasion.

Le jour de l'attaque, environ 300 millions de dollars de positions courtes en bitcoins ont été liquidées, selon les données de Coinglass, tandis que la société QCP Capital, basée à Singapour, a déclaré qu'une "bonne partie" des positions longues à effet de levier avaient été retirées.

En plus d'être largement anonymes, les avoirs et les transactions en crypto-monnaies sont souvent conservés dans des portefeuilles sur des plateformes décentralisées accessibles de partout.

LES OLIGARQUES ENTRENT EN SCÈNE

"Le bitcoin pourrait être un refuge potentiel pour les oligarques russes qui évitent les sanctions, car il n'y aura pas de censure sur le réseau Bitcoin et sur les transactions en cryptomonnaies", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez SwissquoteBank.

"Les cryptomonnaies pourraient servir de puissante réserve de valeur pour une grande partie des avoirs qui n'ont pas besoin d'être liquides."

Pourtant, pour les amateurs de crypto-monnaies, le fait que ces avoirs puissent proposer une voie de contournement des sanctions pourrait être une arme à double tranchant.

"Cela pourrait conduire à des réglementations des pays de l'OTAN contre l'utilisation de la crypto, mais le revers de la médaille est qu'il pourrait y avoir une adoption plus large dans les endroits avec des troubles géopolitiques", a déclaré Katie Talati, responsable de la recherche chez le gestionnaire d'actifs numériques Arca.

L'Ukraine n'a pas tardé à saisir l'opportunité que représentent la portée et l'anonymat du monde de la cryptomonnaie. Le vice-premier ministre Mykhailo Fedorov a tweeté les adresses des portefeuilles de bitcoin et d'ether, ainsi qu'un appel : "Soutenez le peuple ukrainien. Nous acceptons maintenant les dons en cryptomonnaies".

Le gouvernement de Fedorov et les organisations non gouvernementales ukrainiennes ont collecté plus de 22 millions de dollars en cryptomonnaies après ces appels, selon la société d'analyse blockchain Elliptic.

Si le bitcoin peut émerger comme une monnaie de choix dans les zones de risque géopolitique, les acteurs du marché préviennent toutefois que les avis divergent sur la question de savoir s'il peut plus largement devenir un actif "refuge", une forme d'or numérique.

Pour Zach Friedman, cofondateur de la société de courtage en crypto-monnaies Secure Digital Markets, les gains réalisés par le bitcoin après l'invasion servent à renforcer le "récit concernant la réserve de valeur du bitcoin en temps de turbulence".

LES STABLECOINS EN FEU

Ailleurs : l'argent afflue vers les "stablecoins", qui sont rattachés à des actifs traditionnels tels que le dollar américain.

Vendredi, les transactions en stablecoins représentaient plus de 83 % du volume total des échanges sur 24 heures du marché des crypto-monnaies, selon CoinMarketCap.

USD Tether, le plus grand stablecoin a vu sa capitalisation boursière grimper à un sommet historique de près de 80 milliards de dollars, tandis que la cryptomonnaie adossée à l'or PAX Gold a ajouté près de 100 millions de dollars à sa capitalisation boursière en deux jours.

(1 $ = 98,9450 roubles ; 1 $ = 29,7000 hryvnias)