Cryptoverse : Le bitcoin revient en force

La cryptomonnaie n°1 a enregistré un gain de 26 % en janvier, avec un bond de 22 % rien que la semaine dernière, repassant au-dessus de la barre des 20 000 $ et s'apprêtant à vivre son meilleur mois depuis octobre 2021, juste avant le Big Crypto Crash.

L'Ether a également augmenté, de 29 % cette année, contribuant à faire passer la valeur de l'ensemble du marché mondial des cryptomonnaies au-dessus de 1 000 milliards de dollars, selon CoinGecko.

"Après une année difficile l'an dernier pour les cryptos, nous assistons à une forme de retour à la moyenne", a déclaré Jake Gordon, analyste chez Bespoke Investment Group, faisant référence à la théorie du retour des prix des actifs aux moyennes à long terme.

Les chercheurs ont déclaré que les paris des investisseurs sur une image macroéconomique plus rose ont entraîné un bond des actifs plus risqués dans tous les domaines.

Peu de crypto-jetons en ont profité autant que bonk, qui a été lancé fin décembre sur la blockchain Solana et avait grimpé de 5 000 % début janvier. Il a depuis reculé, mais reste en hausse de 910 % depuis le début de l'année.

C'est le dernier venu dans le monde hyper-volatile des monnaies mèmes, des cryptomonnaies inspirées par des mèmes et des blagues en ligne, et il est modelé sur le même chien Shiba Inu souriant que le dogecoin - qui a lui-même été catapulté à la gloire par les tweets d'Elon Musk.

Mais le dogecoin est un chiot.

Même à son apogée, il ne valait que 0,000004873759 $ avec une capitalisation boursière d'environ 205 millions de dollars.

D'autres jetons de mèmes sont également en hausse, le dogecoin et le Shiba Inu augmentant respectivement de 19 % et 27 % en 2023.

Mais attention aux acheteurs.

"Les investisseurs doivent être particulièrement prudents lorsqu'il s'agit de pièces comme doge, Shiba Inu et bonk", a déclaré Les Borsai, cofondateur de la société de services d'actifs numériques Wave Financial.

"Elles tombent tout aussi fort qu'elles montent en flèche".

Néanmoins, certains acteurs du marché ont souligné le caractère relativement bon marché de ces jetons - la doge vaut environ huit cents - comme une raison pour laquelle les spéculateurs étaient prêts à parier sur eux.

"Les monnaies mèmes appartiennent à la crypto, elles font partie de la culture", a déclaré Martin Leinweber, spécialiste des produits d'actifs numériques chez MarketVector Indexes. "Il suffit de quelques lignes de codes pour créer un jeton mème et si vous avez une communauté pour cela, les gens adorent ça."

LES RUMEURS DE LA MORT DE BONK EXAGÉRÉES

Bonk est une pièce de monnaie mème avec une mission. Elle a été créée, en partie, pour soutenir la blockchain Solana, qui a vu un exode de fonds et d'utilisateurs depuis que la bourse de crypto-monnaies FTX a déposé son bilan en novembre, et que son jeton Solana natif a baissé de plus de 37 %.

Le jeton Solana a maintenant effectivement bondi à mesure que le bonk a gagné en traction : il est en hausse de 131 % en 2023, le plus grand gagnant parmi les principales cryptomonnaies.

"Les rumeurs de la mort de Solana semblent avoir été grandement exagérées", a déclaré Tom Dunleavy, analyste de recherche principal au cabinet de données Messari. "Malgré la récente appréciation du prix qui semble être alimentée par la spéculation, l'écosystème sous-jacent reste assez solide."

Graphique : Le retour en force de la crypto https://www.reuters.com/graphics/FINTECH-CRYPTO/WEEKLY/klvygzqylvg/chart.png

IL EST TROP TÔT POUR PARLER DE RETOURNEMENT DE LA CRYPTO

Certains chercheurs ont attribué les gains en crypto à l'optimisme selon lequel l'inflation a atteint son sommet, réduisant ainsi la nécessité d'un resserrement de la politique de la banque centrale.

"Le bitcoin et les crypto-monnaies ont tendance à tout devancer, ce qui explique la force relative notable de cette classe d'actifs ces derniers temps", a déclaré Borsai de Wave Financial.

Il y a certainement eu une augmentation de l'activité.

La valeur en dollars des volumes d'échange de bitcoins sur les principaux échanges sur une période de 7 jours a bondi à 151 millions de dollars, le plus haut niveau depuis près de deux mois, selon les données de Blockchain.com.

Les flux totaux de bitcoins - représentant toutes les utilisations, y compris les échanges et les paiements - ont augmenté de 13 130 bitcoins en moyenne au cours des 7 derniers jours, la plus forte hausse en 64 jours, selon les données de Chainalysis.

Cependant, les observateurs du marché ont mis en garde contre une célébration trop précoce, notant que les volumes d'échange restent faibles et que l'environnement macroéconomique est incertain.

"Il est trop tôt pour déclarer un revirement définitif pour le marché des crypto-monnaies, malgré la force récente que nous avons observée ces derniers temps", a déclaré Aaron Kaplan, cofondateur de Prometheum, une plateforme de négociation de titres d'actifs numériques.

"Si les hausses de taux d'intérêt sont inférieures à ce que le marché attend, alors les actifs à risque en profiteront et les prix des cryptos poursuivront probablement leur tendance à la hausse, mais il y a tout simplement trop d'incertitude pour le moment."