Cryptoverse : Le bitcoin saignant attend un héros

La plus grande cryptomonnaie du monde ne semble pas avoir de répit. Elle a finalement semblé reprendre des forces ce mois-ci, dépassant 25 000 $ pour la première fois depuis son effondrement de juin, pour ensuite rechuter vers 20 000 $.

Une fin de mois d'août déflatée a forcé le marché à se confronter à la Grande Question du Bitcoin : d'où viendra un véritable rallye ?

Pour l'instant, ce sont les investisseurs de détail courageux qui semblent être la source la plus probable de soulagement, car les acteurs institutionnels se dégonflent au milieu d'un maelström macroéconomique.

La quantité de "bitcoins illiquides" sur le marché - détenus par des portefeuilles qui dépensent ou vendent rarement - a augmenté de 73 840 bitcoins au cours de la semaine dernière, la plus forte augmentation hebdomadaire depuis plus de deux mois, selon les données de Chainalysis. Cela équivaut à environ 1,7 milliard de dollars aux prix récents.

En outre, le montant des bitcoins détenus depuis plus d'un an a augmenté de 54 300 en moyenne au cours des quatre dernières semaines, la plus forte hausse depuis environ quatre mois, selon Chainalysis. Pendant ce temps, les échanges de cryptomonnaies ont connu des sorties nettes pendant trois mois consécutifs, car les investisseurs ont retiré leurs jetons en "stockage froid" plutôt que de les vendre, selon Arcane Research.

"Il est clair que les détenteurs à plus long terme au niveau des particuliers s'accumulent également, le nombre de portefeuilles détenant des quantités relativement faibles de bitcoins est en effet en augmentation", a déclaré Jay Fraser, responsable de la stratégie de la bourse de valeurs BSTX.

"Ne sous-estimez pas l'impact des HODLers de détail", a ajouté M. Fraser, faisant référence à une cohorte dont le nom a émergé il y a des années à partir d'un trader orthographiant mal "hold" sur un forum en ligne. "Leur absence de vente contribue à créer davantage de rareté de sorte que, finalement, un choc d'offre pour le bitcoin se produira à nouveau."

LES INSTITUTIONS "ONT FAIT BAISSER LE MARCHÉ".

Qu'en est-il donc de ces acteurs institutionnels aux poches profondes qui ont sauté dans le train de la crypto-monnaie lorsque les prix étaient élevés ?

Ils ont vendu cher, selon certains participants au marché qui affirment que ces gros investisseurs ont été le principal moteur de la chute des crypto-monnaies au cours des derniers mois.

Au cours de la semaine du 19 août - la semaine qui a vu le bitcoin glisser à nouveau - les produits d'investissement en actifs numériques favorisés par les acteurs traditionnels de la finance institutionnelle ont connu des sorties d'environ 9 millions de dollars, selon les données de Coinshares.

"Les retardataires - les institutions qui se sont approchées des sommets ou des niveaux de 30 000 à 50 000 dollars - sont ceux qui ont fait baisser le marché, principalement", a déclaré Ed Hindi, directeur des investissements chez Tyr Capital Partners.

Ed Hindi a souligné la forte décote entre les prix des contrats à terme et le prix au comptant du bitcoin sur le marché CME comme une preuve supplémentaire de la baisse institutionnelle.

Selon les analystes d'Arcane Research, la décote pour le contrat le plus échangé a atteint un minimum historique de 3,36 % la semaine dernière.

PRÊTS À ACHETER LE CREUX DE LA VAGUE

Mais ne comptez pas sur les acteurs institutionnels - il y a de nombreuses preuves qu'ils n'ont pas abandonné le bitcoin, qui a chuté de 70 % depuis son sommet historique de 69 000 $ atteint en novembre, et a perdu 56 % depuis le début de l'année 2022.

Certains observateurs du marché soulignent la décision de BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, de lancer un produit d'investissement privé en bitcoin spécifiquement destiné aux investisseurs institutionnels, comme un signe fort que la demande reste forte et pourrait sortir la crypto du marasme.

Andy Edstrom, directeur général de Swan Advisor Services, a déclaré que sa société avait continué à voir l'intérêt des conseillers financiers et de leurs clients pour les investissements en bitcoins, malgré un certain "intérêt de beau temps" qui s'éloigne.

Certains conseillers sont prêts à acheter la baisse, ils nous disent "J'ai de la poudre sèche pour investir dans des bitcoins à 20 000 $", a-t-il ajouté.