Pour les investisseurs en capital-risque, les cicatrices du désastre du bitcoin en 2022 sont profondes.

Alors que le bitcoin a rebondi, bondissant d'environ 55 % cette année, les investissements dans les startups cryptographiques ont chuté pour le cinquième trimestre consécutif.

Les investissements de capital-risque dans les cryptomonnaies ont totalisé un peu moins de 2,3 milliards de dollars entre avril et juillet de cette année, soit le niveau trimestriel le plus bas depuis plus de trois ans, selon la société de données PitchBook. Au cours du premier semestre 2023, les investissements ont diminué de près de trois quarts par rapport à l'année précédente pour atteindre 5 milliards de dollars.

"L'époque des valorisations exubérantes est révolue", a déclaré Tal Elyashiv, fondateur et associé directeur de SPiCE VC, ajoutant que les valorisations placées sur les sociétés de crypto-monnaies étaient devenues plus proches de leurs performances réelles.

Les investisseurs en crypto-monnaies restent hantés par le chaos qui s'est abattu sur le secteur l'année dernière, lorsque l'implosion de la bourse FTX et d'autres grandes entreprises, dont le fonds spéculatif Three Arrows Capital, a provoqué une onde de choc dans l'industrie.

La surveillance réglementaire américaine s'est également resserrée sur le secteur.

"Le plus grand changement par rapport à l'apogée du marché, c'est qu'il y a plus de temps pour faire preuve d'une plus grande diligence", a déclaré Cameron Peake, associé chez Restive Ventures. "Il n'y a pas nécessairement de nouveauté, si ce n'est que les fonds font désormais preuve de diligence. Les transactions ne se concluent plus en quelques jours seulement.

Le nombre d'accords conclus à la moitié de l'année 2023 était de 814, soit une baisse de plus de la moitié de 1 862 par rapport à la même période en 2022, selon les données de PitchBook.

"Presque toutes les entreprises de l'espace se sont resserrées à la suite du carnage de 2022. Celles qui lèvent des capitaux aujourd'hui le font probablement parce qu'elles doivent le faire", a déclaré Adam Reeds, PDG de Ledn, une société de financement de crypto-monnaies basée à Toronto.

Je ne serais pas surpris qu'à court terme, les levées de fonds se transforment en levées de fonds "agréables à avoir".

Si l'on en croit les cours du bitcoin, la baisse des investissements pourrait être de courte durée.

Selon PitchBook, les investissements en capital-risque dans les cryptomonnaies sont corrélés aux prix des cryptomonnaies avec un décalage d'environ trois à six mois, et si les tendances actuelles se poursuivent, les investissements en capital-risque devraient augmenter au cours du second semestre de 2023.

Le bitcoin, qui a chuté de 65 % l'année dernière, a fait un bond de plus de 90 % au cours des six premiers mois de 2023 bitcoin et est maintenant en hausse d'environ 55 % depuis le début de l'année, à 25 881 $. Il se négocie néanmoins à un tiers de son sommet de 69 000 dollars atteint en 2021.

METAVERSE ? NFTs ?

Selon les données de PitchBook, le type de cibles d'investissement en capital-risque a également évolué.

Il y a un an, l'accent était mis sur les entreprises liées à des jetons spéculatifs non fongibles, ainsi que sur les projets de métavers et de Web3 qui cherchaient à construire une itération future - mais non encore réalisée - de l'internet avec des crypto-monnaies à la base.

Aujourd'hui, cependant, les paris sur les crypto-monnaies se sont déplacés vers les entreprises qui fournissent la plateforme ou soutiennent la technologie sous-jacente de la blockchain ou des crypto-monnaies.

Les entreprises d'infrastructure telles que les bourses de crypto-monnaies, les portefeuilles et autres fintechs ont attiré le plus d'investissements en 2023, avec 325 millions de dollars, suivies par les réseaux de blockchain avec 220 millions de dollars et les entreprises Web3 avec 274,6 millions de dollars, selon PitchBook.

Au deuxième trimestre, les deux seuls tours de financement supérieurs à 100 millions de dollars ont été réalisés par LayerZero, une plateforme qui connecte deux blockchains, et par la plateforme d'identité numérique WorldCoin.

"Les investisseurs institutionnels recherchent des produits plus durables", a déclaré Alyse Killeen, fondatrice et partenaire de Stillmark, une société de capital-risque spécialisée dans le bitcoin.

"Nous constatons une diminution de l'appétit pour le risque et une augmentation de l'appétit pour les technologies durables.