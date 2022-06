Cryptoverse : Les créanciers de crypto-monnaies sont confrontés à un coup de massue de la part de DeFi.

Les créanciers de crypto-monnaies ont connu un véritable boom au cours des deux dernières années, attirant des dizaines de milliards de dollars en bitcoin, éther et autres pièces qu'ils ont à leur tour prêtés ou investis, souvent dans des projets de finance décentralisée (DeFi) aux rendements faramineux.

Mais avec la chute des marchés des crypto-monnaies, l'activité DeFi est particulièrement touchée, privant les créanciers de leurs rendements les plus lucratifs et menaçant de comprimer l'ensemble du secteur - bien au-delà de Celsius Network, qui a fait les gros titres la semaine dernière en gelant les retraits et les transferts.

La valeur totale bloquée (TVL) sur ethereum, une métrique qui tente de suivre la valeur des jetons déposés dans une variété de protocoles DeFi, a baissé de 124 milliards de dollars, soit 60 %, au cours des six dernières semaines, selon le fournisseur de données Glassnode.

Le crash s'est produit dans deux grandes tranches de crypto, 94 milliards de dollars perdus lors de l'effondrement du projet LUNA - impliquant l'échec du stablecoin TerraUSD - et 30 autres milliards de dollars à la mi-juin, a déclaré Glassnode, qui a attribué les chutes à la diminution de l'appétit pour le risque.

"Les conditions actuelles du marché ont mis une énorme pression sur les opérateurs qui interagissent avec les protocoles de finance décentralisée pour générer leur rendement", a déclaré Mauricio Di Bartolomeo, cofondateur et directeur de la stratégie du créancier de crypto Ledn.

BITCOIN VS ÉTHER VS DOLLAR

De même, un indice de suivi des jetons de crypto-monnaie liés aux protocoles de prêt/emprunt et aux échanges DeFi, du cabinet de recherche Macrohive, a plongé de 35 % la semaine dernière, les investisseurs retirant leur argent de ce secteur autrefois très florissant.

Certains protocoles DeFi, ou projets, commencent à proposer des rendements inférieurs, avec des taux de prêt et d'emprunt moyens sur une plateforme, Compound, en baisse sur la semaine pour toutes les cryptomonnaies sauf une, le stablecoin Pax Dollar, a constaté Macrohive.

Dans un autre signe du ralentissement, l'éther - le jeton qui sous-tend le réseau ethereum sur lequel de nombreux protocoles DeFi fonctionnent - a chuté la semaine dernière à son plus bas niveau par rapport à son grand pair, le bitcoin, en 14 mois

. Par rapport au dollar, le bitcoin a chuté de 34 % jusqu'à présent en juin, tandis que l'éther a perdu plus de 40 %.

L'agitation dans cette partie à rendement plus élevé du marché des crypto-monnaies soulève des questions sur la durabilité des taux d'intérêt élevés que les créanciers de crypto-monnaies proposent à leurs clients, souvent à deux chiffres.

TROP BEAU POUR ÊTRE VRAI ?

Certains acteurs du marché affirment que les créanciers de crypto-monnaies devraient sensibiliser les clients aux risques des projets dans lesquels leur argent est injecté.

"Je m'attends à ce que les utilisateurs exigent plus de transparence si leurs actifs sont gérés dans l'espace DeFi", a déclaré Iakov Levin, PDG de la plateforme d'investissement en crypto Midas Investments. "Le crypto doit trouver un modèle plus transparent de rendement pour les particuliers".

Celsius, basé dans le New Jersey, avec plus de 11 milliards de dollars d'actifs sur sa plateforme, a cité la volatilité du marché lorsqu'il a suspendu les rachats la semaine dernière. Une recherche de données montre qu'elle était investie dans plusieurs projets DeFi qui ont connu des difficultés.

"Le marché DeFi va sans doute souffrir de cette évolution car il traite également des cryptomonnaies et les gens seront plus méfiants que jamais à l'idée d'investir leurs actifs dans ce qu'ils perçoivent comme des écosystèmes similaires", a déclaré Yubo Ruan, fondateur et PDG de Parallel Finance, un protocole de prêt décentralisé.

Ruan a déclaré que si les projets "promettent des récompenses qui semblent trop belles pour être vraies - il y a toujours une chance qu'elles le soient".

GRAPHIQUE : Taux de prêt des crypto-monnaies https://graphics.reuters.com/FINTECH-CRYPTO/mopanrlwmva/