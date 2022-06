Cryptoverse : Les fonds qui tirent leur épingle du jeu sur des marchés désordonnés

Depuis janvier, le bitcoin et d'autres cryptomonnaies sont restés bloqués dans des fourchettes ou ont baissé, laissant l'investisseur ordinaire n'ayant d'autre choix que de vendre ou d'attendre la reprise insaisissable.

Une catégorie d'investisseurs chevronnés s'en sort toutefois mieux : les arbitragistes, des acteurs tels que les fonds spéculatifs qui prospèrent en exploitant les différences de prix entre différentes zones géographiques et bourses.

"En mai, lorsque le marché s'est effondré, nous avons gagné de l'argent. Nous avons gagné 40 points de base pour le mois", a déclaré Anatoly Crachilov, cofondateur et PDG de Nickel Digital Asset Management à Londres, en faisant référence à leur stratégie d'arbitrage.

"L'arbitrage" consiste à acheter un actif dans un lieu moins cher et à le vendre simultanément ailleurs où il est coté à une prime, en théorie empochant la différence tout en restant neutre sur l'actif.

Ce n'est certainement pas pour tout le monde, et cela nécessite le type d'accès à de multiples marchés et bourses, et souvent les algorithmes, que seuls les acteurs sérieux comme les fonds spéculatifs sophistiqués peuvent obtenir pour en faire une entreprise rentable.

Pourtant, pour les investisseurs qui répondent aux critères, cette solution s'avère attrayante.

Ces fonds "neutres par rapport au marché" sont devenus la stratégie la plus courante parmi les fonds spéculatifs cryptographiques, représentant près d'un tiers de tous les fonds cryptographiques actuellement actifs, selon le rapport annuel mondial sur les fonds spéculatifs cryptographiques de PwC publié la semaine dernière.

K2 Trading Partners a déclaré que son fonds d'arbitrage crypto de trading à haute fréquence, qui est piloté par des algorithmes, a enregistré un rendement d'environ 1 % cette année jusqu'à la fin mai, alors que le bitcoin a chuté de 31 % au cours de la même période.

Dans le même temps, le fonds de trading long/short de Stack Funds, exposé aux cryptomonnaies liquides, a enregistré sa plus grosse perte mensuelle d'environ 30 % en mai, tandis que son fonds axé sur l'arbitrage a perdu 0,2 %.

VOS FONDS GELÉS

Si l'arbitrage est depuis longtemps une stratégie populaire sur de nombreux marchés, le jeune secteur des crypto-monnaies se prête à cette approche car il compte plusieurs centaines d'échanges à travers un monde à la réglementation incohérente, selon les participants.

Hugo Xavier, PDG de K2 Trading Partners, a déclaré que l'arbitrage bénéficiait d'un manque d'interconnectivité entre les bourses de crypto : "C'est une bonne chose car vous avez des prix différents et cela crée des opportunités d'arbitrage."

Par exemple, le bitcoin s'échangeait à 27 493 $ sur Coinbase lundi, contre 28 067 $ sur Bisq. Le bitcoin est en baisse de 44 % cette année, et au plus bas de décembre 2020.

Pourtant, les observateurs du marché soulignent également les pièges possibles, notamment les problèmes techniques des bourses qui ralentissent ou bloquent les transactions, ce qui peut priver les traders de leur avantage. Certains sites faiblement réglementés dans les petits pays, qui proposent de nombreuses opportunités d'arbitrage, présentent des risques supplémentaires.

"Il est normal qu'une bourse se mette hors ligne", ajoute Xavier. "Vos fonds peuvent être gelés pour une raison quelconque".

LES SITUATIONS DE STRESS

Les écarts de prix sont généralement apparus à cause des traders de détail moins expérimentés qui constituent la majeure partie des échanges de crypto, notamment sur le marché des dérivés. Et, bien que les stratégies d'arbitrage soient neutres en termes de direction, elles ont tendance à mieux performer lorsque les marchés haussiers attirent davantage de participation des particuliers.

"Bien sûr, vous voulez avoir des traders de détail sur la même bourse que vous lorsque vous faites de l'arbitrage, car vous aurez moins d'argent intelligent. Lorsqu'il y a un marché haussier, le volume de détail revient", a déclaré Xavier.

"Si les marchés évoluent latéralement ou baissent, les traders de détail se refroidissent. Les opportunités sont moins nombreuses car la plupart des personnes présentes sont des teneurs de marché et ils sont efficaces."

Markus Thielen, directeur des investissements chez IDEG, un gestionnaire d'actifs numériques basé à Singapour, a déclaré qu'il y avait eu un changement au cours des derniers mois, les opportunités d'arbitrage apparaissant surtout pendant les "situations de stress du marché".

"La structure du marché a donc fondamentalement changé du côté de l'arbitrage", a-t-il déclaré, ajoutant que leur stratégie d'arbitrage a généré des rendements de 2 % au cours des huit dernières semaines.

Pourtant, Katryna Hanush, directrice du développement commercial chez Wintermute, un teneur de marché de crypto basé à Londres, a déclaré que le commerce d'arbitrage avait finalement une durée de vie limitée parce que l'incohérence des prix entre les différentes bourses était mauvaise pour les investisseurs.

"À mesure que davantage d'acteurs institutionnels entrent dans l'espace, les opportunités d'arb seront éliminées."