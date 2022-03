Cryptoverse : Les jeunes HODLers qui maintiennent l'équilibre du bitcoin

Cela pourrait être dû en partie aux nouveaux HODLers.

Les jeunes investisseurs particuliers qui misent sur le bitcoin comme une proposition à long terme plutôt que pour des gains rapides viennent gonfler les rangs de ces vrais croyants, dont le nom est apparu il y a des années à cause d'un trader qui avait mal orthographié "hold" sur un forum en ligne.

Cette tendance pourrait contribuer à stabiliser le marché des crypto-monnaies, notoirement volatile, et potentiellement fournir un plancher à long terme, selon certains observateurs du marché qui soulignent le fait que le bitcoin est en hausse d'environ 5 % par rapport à avant l'invasion russe.

Une étude de la plateforme d'investissement de détail multi-actifs eToro, qui dit avoir des millions d'utilisateurs, a révélé que les personnes âgées de 18 à 34 ans étaient beaucoup plus susceptibles d'investir dans les crypto que quiconque, avec 66% de cette tranche d'âge possédant des bitcoins et d'autres monnaies numériques. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 46 % de juillet dernier.

Peut-être plus révélateur encore, plus d'un tiers des personnes investies dans la crypto ont déclaré croire en sa valeur à long terme en tant que "classe d'actifs transformatrice".

Callie Cox, analyste des investissements d'eToro aux États-Unis, décrit ces personnes comme des "HODLers en un mot".

"Les gens qui croient en la technologie, ils seront moins susceptibles de vendre lorsque des titres effrayants traversent la bande", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle s'attendait à voir plus d'investisseurs particuliers acheter les futurs creux des prix de la crypto.

Bien que le sondage d'eToro auprès de 8 000 investisseurs ne fournisse qu'un instantané, les résultats concordent avec ceux d'autres plateformes. La bourse de cryptomonnaies Currency.com indique que 31 % de ses clients ont entre 23 et 30 ans, et 20 % entre 18 et 20 ans, par exemple, tandis qu'une autre bourse, Busha, indique que son trader moyen a entre 18 et 40 ans.

Larissa Bundziak est l'exemple type du jeune HODLer.

"Je ne pense pas que la crypto soit une sorte d'enrichissement rapide. Ce n'est pas toute l'histoire", a déclaré cette Ukrainienne de 28 ans, professionnelle des relations publiques et basée aux États-Unis.

Elle a vu son investissement en bitcoins s'effondrer, passant de 19 000 dollars fin 2017 à près de 3 000 dollars en janvier 2019, mais elle a dit qu'elle "continuait à mettre de l'argent, et puis tout d'un coup, ça passait à 60 000 dollars". Elle prévoit de continuer à augmenter ses avoirs.

"Il s'agit de pouvoir l'envoyer comme et quand je le veux, à ma famille en Ukraine ou où je veux dans le monde, et de ne pas avoir mon argent fait par une banque ou un tiers où je ne sais pas ce qui se passe avec lui", a-t-elle déclaré.

S'ATTENDRE À L'INATTENDU

Tous les doutes sur le fait que le commerçant de détail peut être une force puissante et anticonformiste sur les marchés financiers ont été dissipés l'année dernière lorsque des hordes de petits investisseurs ont fait grimper des "actions mèmes" telles que GameStop à des hauteurs vertigineuses.

En ce qui concerne le bitcoin, une cohorte croissante d'investisseurs particuliers qui s'investissent à long terme pourrait aggraver l'effet stabilisateur des investisseurs à long terme qui doublent également leurs réserves de cryptomonnaies.

Lorsque les troupes russes ont pénétré en Ukraine le 24 février, le bitcoin a d'abord chuté de 14 % pour atteindre environ 34 000 dollars. Il a toutefois augmenté de 15 % depuis.

Cela semble relativement doux pour un actif sujet à des fluctuations sauvages et imprévisibles au fil des ans. Mais attention : Si le bitcoin nous a appris quelque chose, c'est de nous attendre à l'inattendu.

Musk semble avoir un pouvoir particulier ; le bitcoin a chuté de 35 % au mois de mai de l'année dernière après qu'il ait déclaré que Tesla n'accepterait plus la cryptomonnaie pour les achats de voitures ; il a de nouveau chuté en juin après qu'il ait posté "#Bitcoin", un émoji au cœur brisé et une photo d'un couple discutant d'une rupture.

PROFIL D'UN TRADER DE CRYPTO

Une autre tendance démographique du marché des crypto-monnaies se dessine également : les traders sont majoritairement des hommes.

L'enquête d'eToro a montré que 38 % des investisseurs masculins possèdent des crypto, par exemple, contre seulement 19 % des investisseurs féminins.

Une enquête du courtier américain Robinhood a révélé que 41 % des femmes investisseurs ont déclaré qu'elles n'avaient jamais investi et n'investiraient jamais dans la crypto, contre 24 % des investisseurs masculins.

"L'écart de compétence entre les hommes et les femmes en matière d'investissement est réel et il persiste même si le marché de la cryptomonnaie a suscité beaucoup d'intérêt et d'implication des particuliers l'année dernière", a déclaré Christine Wood, directrice de l'exploitation de l'activité cryptomonnaie de Robinhood.

Selon les acteurs du marché, il pourrait y avoir diverses raisons à cette prédominance masculine.

"Les crypto-monnaies se situent à l'intersection de la finance et de la technologie, qui sont en elles-mêmes des secteurs à prédominance masculine", a déclaré Ophelia Snyder, cofondatrice du fournisseur suisse de produits cryptographiques 21Shares & Amun Tokens.