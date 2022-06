Cryptoverse : Les oiseaux précoces parient sur le creux de la vague du bitcoin

Certains investisseurs parient maintenant que le bitcoin est en train de toucher le fond, à en juger par l'argent qui se dirige vers les fonds de cryptomonnaies cotés en bourse, qui ne représentent qu'une tranche du marché mais sont populaires parmi les acteurs institutionnels et les particuliers.

Les flux globaux dans ces fonds sont devenus positifs le mois dernier, avec une moyenne hebdomadaire d'entrées de 66,5 millions de dollars, un renversement par rapport au mois d'avril, où ils ont connu une moyenne hebdomadaire de sorties de 49,6 millions de dollars, selon le fournisseur de données CryptoCompare.

"C'est en grande partie les investisseurs institutionnels, et dans une certaine mesure les investisseurs particuliers, qui reconnaissent que la douleur est déjà endurée, et que nous sommes plus proches du fond que du sommet", a déclaré Ben McMillan, directeur des investissements d'IDX Digital Assets, basé en Arizona.

"Si vous vous lancez dans la crypto à ces niveaux, un peu de volatilité à court terme pourrait valoir un gain à long terme", a-t-il ajouté. "Beaucoup d'investisseurs institutionnels commencent à considérer la crypto comme une source de potentiel de croissance à plus long terme."

Difficile de savoir si les flux timides vont durer, cependant, ou si la tendance naissante sera reproduite sur le marché plus large.

Nombreux sont ceux qui réfléchiront à deux fois avant d'investir à nouveau dans le marché, après avoir été durement touchés par les inquiétudes liées au resserrement monétaire mondial et à la hausse de l'inflation. Le bitcoin a perdu environ la moitié de sa valeur depuis le pic de novembre, il a baissé d'un tiers en 2022 et se morfond autour de 30 000 dollars depuis un mois.

Les données des fonds indiquent néanmoins que certains investisseurs reviennent à la crypto, bien que dans la sécurité perçue des produits négociés en bourse (ETP) avec leur promesse de plus grande liquidité et sécurité.

Les actifs sous gestion de plusieurs ETF de bitcoin-futures ont augmenté au cours de la semaine dernière, selon Kraken Intelligence. Les actifs des ETF ProShares Bitcoin Strategy ont augmenté de 6 %, tandis que ceux du Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF et du VanEck Bitcoin Strategy ETF ont grimpé de plus de 3 %.

Par comparaison, le fonds bitcoin de ProShares a connu des sorties de fonds de plus de 127 millions de dollars en avril.

La tendance haussière s'est prolongée en juin, les avoirs mondiaux des ETP bitcoin ayant atteint un record historique de 205 008 bitcoins au cours des deux premiers jours du mois, selon le cabinet de recherche sur les crypto-monnaies Arcane Research, basé en Norvège.

"C'est un signe prometteur pour ce qui est à venir", a déclaré Vetle Lunde, analyste d'Arcane.

Dans une indication que les investisseurs sont sélectifs et prudents, seuls les fonds bitcoin ont reçu des flux entrants tandis que les fonds axés sur l'ethereum et d'autres crypto ont encore connu des flux sortants.

TOUJOURS DANS LE ROUGE

Mais n'oublions pas que si la fortune de certains fonds peut potentiellement se retourner, la plupart ont affiché des rendements médiocres cette année alors que le marché de la crypto est en chute libre.

Les fonds américains d'actifs numériques ont perdu 46 % en moyenne jusqu'à présent en 2022, affichant des pertes de 22 % en mai, selon Morningstar.

Tous les produits d'investissement en actifs numériques répertoriés suivis par CryptoCompare ont perdu de l'argent en mai, le plus mauvais élève étant le produit Digital Large Cap Fund de Grayscale, avec une chute de 38,5 %.

"Les investisseurs sont à la recherche d'un plancher et ne savent pas où il se trouve", a déclaré Jack McDonald, PDG de PolySign, spécialisé dans les solutions de garde d'actifs numériques pour les investisseurs institutionnels.

Les actions du Grayscale Bitcoin Trust, l'un des plus grands fonds bitcoin avec plus de 19 milliards de dollars d'actifs, se négocient à une décote de 29 % par rapport à la valeur nette d'inventaire, soit environ sa décote la plus forte depuis sa création, ce qui indique une faible demande pour le produit.

Et malgré la reprise en mai, de nombreux observateurs du marché s'attendent à ce que les flux d'entrée dans les fonds cryptographiques restent modérés jusqu'à ce que les risques macroéconomiques et réglementaires deviennent plus clairs.

"Nous attendons qu'une offre à forte conviction revienne sur les marchés", a ajouté McMillan chez IDX. "Il y a encore beaucoup de bois à couper sur le front macroéconomique".