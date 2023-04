Même si le bitcoin s'envole, les investisseurs gardent leurs options ouvertes, à en juger par la course record aux produits dérivés.

L'intérêt ouvert pour les options et les contrats à terme sur le bitcoin a grimpé en flèche au cours du mois dernier, alors que la peur a traqué les banques mondiales, atteignant un record historique de 433 540 contrats le 23 mars sur Deribit, une bourse de premier plan pour les produits dérivés axés sur les crypto-monnaies.

Au cours des 12 mois précédant le mois de mars, en revanche, l'intérêt ouvert s'est situé entre 150 000 et 300 000, c'est-à-dire le nombre de contrats à régler entre acheteurs et vendeurs, ce qui donne une idée de la participation des investisseurs à un marché.

La plupart des traders d'options parient sur une hausse du prix du bitcoin, avec un intérêt ouvert pour les options d'achat de 206 979 contrats sur Deribit, soit plus du double des options de vente baissières (93 857).

En termes notionnels, l'intérêt ouvert pour le dernier pic du bitcoin, à 12,24 milliards de dollars le 22 mars, était le plus élevé depuis la mi-novembre, lorsque le bitcoin s'échangeait à près de 60 000 dollars, selon les données de Deribit.

"Nous n'avons jamais vu autant d'activité auparavant", a déclaré Luuk Strijers, directeur commercial de Deribit. "Nous avons atteint les mêmes niveaux d'intérêt ouvert qu'en 2021 à des prix deux fois moins élevés, ce qui signifie que nous avons doublé".

Les contrats d'option donnent à leurs acheteurs le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix fixe dans le futur. Ces contrats ne sont pas seulement utilisés comme une alternative moins risquée et moins rémunératrice à l'achat de bitcoins, mais aussi comme un moyen de couvrir d'autres paris, ce qui en fait un meilleur indicateur de la participation des investisseurs qu'un indicateur des attentes en matière de prix.

DES TRANSACTIONS À VALEUR RELATIVE

Néanmoins, les investisseurs peuvent avoir de bonnes raisons d'être optimistes quant au prix au comptant du bitcoin, qui a augmenté de 69 % en 2023 pour atteindre environ 28 020 dollars, ce qui en fait l'un des actifs les plus performants de l'année.

En outre, les contrats à terme sur le bitcoin négociés sur la bourse CME se négocient en "contango", c'est-à-dire que les prix des contrats à venir sont plus élevés que ceux des contrats précédents, ce qui indique que les investisseurs s'attendent à ce que les prix continuent d'augmenter. Les contrats à terme d'avril se négocient à 28 475 dollars et ceux de mai à 28 645 dollars, selon les données de la bourse.

Les analystes de la société d'investissement en cryptomonnaies Matrixport ont déclaré : "Cela a créé un marché pour des transactions intéressantes de valeur relative où le bitcoin peut maintenant être utilisé comme instrument de financement ou de couverture".

Leo Mizuhara, PDG de la plateforme de gestion d'actifs numériques Hashnote, a déclaré que l'environnement macroéconomique du bitcoin et d'autres actifs numériques devenait plus favorable étant donné les importantes injections de liquidités de la Réserve fédérale pour soutenir le secteur bancaire.

Alors que les récentes actions de la Fed pourraient se répercuter sur les crypto-monnaies, la liquidité globale sur les marchés au comptant des crypto-monnaies reste faible, ce qui pourrait entraîner de fortes fluctuations des prix, ont averti les acteurs du marché.

La volatilité du bitcoin oscille autour de 66, en dessous du pic de 96 atteint lors des turbulences bancaires de mars, mais toujours plus haut que le niveau de 58 atteint au début de l'année 2023, selon les données de CryptoCompare.

UNE PERCÉE DE L'ÉTHER ?

Après l'expiration d'environ 4 milliards de dollars d'options sur le bitcoin à la fin du premier trimestre, le 31 mars, l'intérêt ouvert s'est réduit à 8,7 milliards de dollars lundi - toujours à des niveaux jamais atteints au cours des deux années précédant le mois de mars.

Les investisseurs restent également optimistes à l'égard de l'éther, si l'on en juge par les transactions d'options. Sur Deribit, l'intérêt ouvert pour l'éther est de 1,7 million d'options d'achat contre 656 158 options de vente.

Le prix au comptant de l'éther a bondi de 50 % pour atteindre 1 795 dollars cette année, alors que la blockchain Ethereum se prépare à une nouvelle mise à jour importante de la blockchain plus tard en avril, connue sous le nom de mise à jour de Shanghai.

Cependant, au cours des deux dernières semaines, l'éther et son grand frère le bitcoin ont fait du surplace, laissant les investisseurs parier sur l'essor ou l'effondrement de la monnaie.

"Le bitcoin a oscillé entre 26 500 et 29 000 dollars et l'éther entre 1 700 et 1 850 dollars", explique Aakash Desai, négociateur d'options chez le fournisseur de liquidités cryptographiques B2C2.

"Des percées dans l'une ou l'autre direction pourraient être intéressantes.