Cryptoverse : Oubliez l'hiver cryptographique, c'est un "bain de sang" pour le bitcoin.

L'homme de 45 ans, qui a quitté son emploi dans l'immobilier il y a un an pour se concentrer sur le trading, a vu ses avoirs s'évaporer ces derniers mois. Il n'a pas dormi depuis une semaine à cause du stress.

"J'avais environ 40 pièces, puis je suis descendu à 20 pièces, puis à 10 pièces, puis à cinq pièces et maintenant il ne me reste plus que deux pièces, et ce sont le bitcoin et le ripple XRP", dit-il.

"Ce sont donc les deux dernières pièces et je mourrai avant de les vendre".

Pour de nombreux traders et investisseurs de détail, trop c'est trop.

Les soldes de bitcoins sur les bourses de crypto-monnaies - où les investisseurs de détail effectuent généralement des transactions - sont tombés à environ 2,3 millions par rapport au sommet historique de 3,1 millions atteint en 2020, selon la bourse Bitfinex. Les soldes des portefeuilles en libre-service n'ont pas augmenté au même rythme, ce qui indique qu'il y a plus de vente que de stockage, a-t-il ajouté.

"Certains signes indiquent qu'un nombre important d'investisseurs particuliers ont été découragés au point de quitter entièrement la crypto", ont déclaré les analystes de Bitfinex.

En effet, Fawaz n'est pas seul.

L'année a été brutale pour les investisseurs. Le prix du bitcoin a chuté de 63 %, tandis que la capitalisation globale du marché des cryptomonnaies a perdu 1,63 trillion de dollars en valeur.

L'effondrement de la bourse FTX de Sam Bankman-Fried a enfoncé un long clou dans le marché.

Le mois de novembre a vu une perte réalisée sur 7 jours de 10,16 milliards de dollars dans les investissements en bitcoins, les investisseurs ayant été contraints de sortir des positions à long terme, la quatrième plus grande perte jamais enregistrée par cette mesure, selon les données de Glassnode.

"Ce n'est plus la saison hivernale, c'est un bain de sang, car la crise de FTX a été comme un domino qui a renversé tant d'entreprises", a déclaré Linda Obi, un investisseur en crypto-monnaie dans la ville nigériane de Lagos qui travaille à la société de blockchain Zenith Chain.

La jeune femme de 38 ans a déclaré qu'elle était un investisseur "à long terme" avec un horizon d'investissement de cinq ans et qu'elle échangeait "un peu de tout", y compris des altcoins et des memecoins.

"Je vais être très honnête, je pense effectivement qu'il y a tout un battage autour de la crypto, avec le marketing d'influence et vos célébrités préférées qui parlent de la crypto", a-t-elle ajouté.

"Les gens ne font pas de recherches et se jettent dans le vide, et cela devrait changer. Nous avons commencé à avoir des conversations sérieuses sur la façon dont nous pouvons réellement assainir et faire de la publicité pour cet espace."

DAVID CONTRE GOLIATH

Les investisseurs de détail en crypto perdant de l'argent n'est pas nouveau. Une étude de la Banque des règlements internationaux (BRI), menée entre 2015 et 2022, a estimé que 73% à 81% ont probablement perdu de l'argent sur leurs investissements dans les cryptomonnaies.

Le commerce de détail est devenu de plus en plus difficile, car des investisseurs aux poches plus profondes et plus sophistiqués, comme les fonds spéculatifs, sont entrés dans la crypto à mesure que la classe d'actifs se développait.

"Il est vraiment difficile de négocier sur les nouvelles parce que nous n'avons pas d'informations privilégiées, un tweet peut tout changer", a déclaré Adalberto Rodrigues, 34 ans, basé à Lisbonne, qui négocie des crypto en plus de diriger une entreprise de logiciels.

Les chercheurs de la BRI ont déclaré que l'analyse des données de la blockchain a révélé que les plus grands détenteurs de bitcoins vendaient souvent pendant que les plus petits joueurs achetaient, "réalisant un rendement aux dépens des petits utilisateurs".

Eloisa Marchesoni, un trader qui a déclaré avoir environ 2 000 $ sur FTX qu'elle n'a pas pu retirer, est sûre que la crypto conservera son attrait pour les petits investisseurs.

"Les particuliers vont l'aspirer, comme toujours", a déclaré Marchesoni, qui part près de Tulum, sur la côte de la péninsule du Yucatan, au Mexique.

Pourtant, les pertes considérables subies par les investisseurs à la suite de l'effondrement de FTX pourraient servir à pousser les régulateurs à agir, a déclaré Charley Cooper, responsable des communications de la société de technologie blockchain R3.

"Les politiciens ont beaucoup plus de mal à ignorer les appels des électeurs qui ont perdu leurs économies ou leur argent d'épicerie que ceux des fonds spéculatifs cryptographiques de haut vol."