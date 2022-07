Cryptoverse : Quelle crise ? Les capital-risqueurs misent gros sur la crypto

Alors même que le secteur des crypto-monnaies frissonne dans un hiver morose, les capital-risqueurs déversent de l'argent dans les startups de la monnaie numérique et de la blockchain à un rythme qui devrait dépasser le record de l'année dernière.

Au cours du premier semestre de l'année, les sociétés de capital-risque ont misé 17,5 milliards de dollars sur ces entreprises, selon les données de PitchBook. Cela permet aux investissements de dépasser le record de 26,9 milliards de dollars collectés l'année dernière, une période plus chaude et plus heureuse pour le bitcoin et les autres.

"Les conditions actuelles du marché - je ne pense pas qu'elles effraient les investisseurs", a déclaré Roderik van der Graf, fondateur de la société d'investissement de Hong Kong Lemniscap, qui se concentre sur la crypto et la blockchain. "Le capital disponible est massif".

Les fonds de capital-risque proposent des financements aux jeunes entreprises qui, selon eux, ont de fortes perspectives de croissance. Les données suggèrent une foi solide dans l'avenir de la crypto et de la blockchain tech, malgré un semestre meurtrier pour l'industrie.

Les vents contraires macroéconomiques et l'échec de grands projets cette année ont fait chuter le bitcoin d'environ 65 % par rapport à son record de 69 000 dollars en novembre, et la valeur globale du marché des crypto-monnaies a chuté de deux tiers pour atteindre 1 000 milliards de dollars.

Les entreprises ont tremblé face à la chute des prix, la principale bourse américaine Coinbase Global et la plateforme NFT OpenSea étant parmi celles qui ont licencié des centaines de travailleurs.

Pourtant, certains investisseurs en capital-risque font fi de la morosité, et beaucoup d'entre eux déploient d'importants trésors de guerre car leur foi dans la technologie sous-jacente aux crypto-monnaies reste forte.

Mais tous les investisseurs ne sont pas aussi optimistes face au carnage des crypto-monnaies, loin s'en faut.

David Siemer, PDG de la société californienne de gestion de crypto-monnaies Wave Financial, a déclaré qu'il y avait des signes de repli par rapport aux valorisations faramineuses des sociétés de crypto-monnaies l'année dernière.

"Cela va devenir bien pire - nous sommes à quelques mois de ce cycle. Dans le dernier cycle, la douleur pour ceux qui cherchent des financements était d'environ 12 mois."

LE HOTSPOT AMÉRICAIN

L'Amérique du Nord, qui a longtemps été le hotspot des transactions de capital-risque, a de nouveau été au centre de l'activité avec environ 11,4 milliards de dollars au cours des six mois jusqu'en juin, contre 15,6 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année dernière.

Ces chiffres contrastent avec l'activité générale de capital-risque aux États-Unis, où les transactions sont tombées à 144,2 milliards de dollars au premier semestre, contre 158,2 milliards de dollars pour la même période de l'année dernière, les conditions macroéconomiques et les turbulences du marché refroidissant les investissements.

Rumi Morales, directeur des investissements chez Digital Currency Group, un important VC américain, a déclaré que les données reflétaient une foi de plus en plus robuste dans le secteur de la crypto et de la blockchain.

"Il y avait auparavant un risque existentiel à être dans l'espace - que toute l'industrie allait simplement disparaître, que tout cela était un rêve. Ce n'est plus le cas aujourd'hui."

L'adoption de la crypto comme outil d'investissement a explosé l'année dernière, l'utilisation de la blockchain gagnant également du terrain - même si les changements révolutionnaires de la technologie promise à des industries telles que la finance et les matières premières restent insaisissables.

Parmi les méga-opérations crypto américaines en 2022 : 400 millions de dollars levés par la branche américaine de la bourse de crypto-monnaies FTX en janvier ; une levée de fonds de 450 millions de dollars par le développeur de blockchain ConsenSys en mars ; et 400 millions de dollars levés par l'émetteur de stablecoins Circle un mois plus tard.

L'activité est également forte en Europe, avec 2,2 milliards de dollars d'investissements en capital-risque au cours du premier semestre de l'année.

Fedi, une application basée à Lisbonne conçue pour aider les gens à recevoir, détenir et dépenser des bitcoins, a déclaré ce mois-ci avoir levé 4,2 millions de dollars en financement de démarrage.

"En sept jours, nous avions tous les engagements d'investissement", a déclaré à Reuters Obi Nwosu, l'un de ses fondateurs. "Et en moins d'un mois et demi, nous avions l'objectif initial de la levée de fonds en banque. C'est fait."