Cryptoverse : Retenir son souffle pour un rebond du bitcoin

La chute du bitcoin depuis mai, submergée par l'angoisse économique, l'a fait passer sous sa moyenne mobile de 200 semaines, à environ 22 600 $, ainsi que sous sa moyenne mobile de 200 jours, à environ 35 500 $.

Cela fait maintenant plus d'un mois qu'il évolue de manière relativement latérale, en restant proche de la moyenne mobile de 200 semaines.

Valkyrie Investments, pour sa part, affirme que ses recherches indiquent un mouvement à la hausse - mais qu'elle ne sait pas exactement quand.

"Historiquement, nous avons accumulé (autour de la moyenne de 200 semaines) pendant trois à six mois", a déclaré Josh Olszewicz, responsable de la recherche chez Valkyrie, faisant référence à une période de négociation latérale avant une rupture des prix à la hausse.

Entre fin 2018 et début 2019, le bitcoin a passé près de trois mois à cheval sur la moyenne mobile de 200 semaines.

Dans un scénario plus sombre, cependant, le bitcoin pourrait ne pas remonter avant environ un an, a ajouté Olszewicz.

Les moyennes mobiles lissent les fluctuations sauvages des prix pour nettoyer le signal, ou du moins c'est l'idée. Les traders utilisent des moyennes datant de plus longtemps pour trouver les prochains niveaux de support ou de résistance.

Pourtant, l'analyse graphique basée sur des modèles de prix historiques est loin d'être une science exacte, en particulier lorsqu'il s'agit de l'histoire jeune, rapide et furieuse de la crypto.

Certains autres indicateurs techniques signalent un large éventail de niveaux de soutien potentiels pour le bitcoin, allant de 20 000 $ à 12 000 $ - ce qui suggère que la plus grande cryptomonnaie du monde pourrait plonger à nouveau.

Cette semaine, le bitcoin se situe juste au-dessus de son pic de 2017, mais il est inférieur de plus de 68 % à son sommet historique de 69 000 $ atteint en novembre dernier.

QUATRE PAS VERS LE BAS, UN VERS LE HAUT

Certains voient un modèle dans la récente dégringolade.

"Le marché est dans un canal baissier qui a commencé en mai", a déclaré Eddie Tofpik, responsable de l'analyse technique chez ADM Investor Services International. "Il semble qu'il soit dans un mode de quatre pas vers le bas et un pas vers le haut en ce moment".

Les modèles de retracement de Fibonacci, qui visent à identifier les niveaux de soutien et de résistance, suggèrent que le bitcoin a trouvé un niveau de soutien modéré entre 19 500 et 20 000 dollars, a déclaré Patrick Reid, cofondateur de la société de conseil en devises The Adamis Principle.

Olszewicz de Valkyrie indique 12 000 $, un niveau que le bitcoin n'a pas touché depuis près de deux ans, comme prochain support.

En l'absence de facteurs fondamentaux, l'analyse technique s'est avérée utile pour identifier certains modèles de négociation à long terme pour les cryptomonnaies telles que le bitcoin.

Par exemple, un modèle graphique bien connu de "croix de la mort" le 10 décembre a laissé présager le plongeon du bitcoin qui a suivi. Début janvier, la moyenne mobile de 200 jours s'est avérée être une forte résistance.

Ces méthodes comportent également des dangers, comme cela a été prouvé cette année lorsque l'implosion du stablecoin TerraUSD et de son jeton apparié Luna, puis du fonds spéculatif Three Arrows Capital, a provoqué le krach de toutes les cryptomonnaies.

Les échanges au comptant de cryptomonnaies sur les principales bourses ont dégringolé de 27,5 % en juin pour atteindre 1,41 billion de dollars, le plus bas niveau depuis décembre 2020, selon les données du cabinet de recherche CryptoCompare.

"La confiance est sortie du marché de manière importante", a déclaré Reid chez Adamis Principle.