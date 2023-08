Worldcoin n'a aucun mal à attirer les regards. Plus de 2,2 millions de personnes s'y sont inscrites, se faisant scanner l'iris en échange d'une pièce d'identité numérique et, dans certains pays, de crypto-monnaie gratuite.

Le nouveau projet de Sam Altman, fondateur de ChatGPT, vise à créer un "réseau d'identité et financier" basé sur la blockchain. Sa pièce native, WLD, s'est maintenue entre 2 et 2,50 dollars depuis son lancement le 24 juillet, épargnant ainsi la trajectoire "pump-and-dump" de nombreux nouveaux jetons cryptographiques.

Selon Gordon Grant, co-responsable des transactions chez Genesis Trading, qui ne propose pas encore le jeton à ses clients, les investisseurs ne sont pas encore fixés sur les perspectives du Worldcoin.

"Il y a des gens qui ont vraiment pris position sur ce projet, tant du point de vue positif que négatif", a-t-il déclaré.

Le livre blanc publié par Worldcoin sur son site web indique qu'au cours des 15 prochaines années, un total de 10 milliards de jetons sera mis sur le marché. L'offre en circulation s'élevait à 120 millions de jetons lundi, selon les données de l'observateur du marché CoinGecko, soit environ 1,2 % de l'offre totale prévue pour l'avenir.

Certains acteurs du secteur technologique sont enthousiasmés par le projet de Worldcoin de fournir un système d'identification numérique basé sur ce qu'il appelle la "preuve d'identité", le projet étant soutenu par des investisseurs tels qu'Andreessen Horowitz.

Robert Le, analyste chez PitchBook, a déclaré que plusieurs startups essayaient de créer des systèmes d'identité numérique basés sur la blockchain, mais qu'aucune n'avait l'envergure de Worldcoin.

Le pari de Worldcoin est que cela deviendra de plus en plus important à mesure que les robots d'intelligence artificielle augmenteront la nécessité pour les gens de pouvoir vérifier leur statut humain en ligne.

INVESTISSEURS PARTICULIERS

Comme pour la plupart des cryptomonnaies, caveat emptor.

James Butterfill, responsable de la recherche chez CoinShares, a déclaré qu'il s'attendait à ce que les acheteurs soient pour l'instant des investisseurs particuliers, car l'incertitude sur le fait que le Worldcoin soit une valeur mobilière pourrait rendre les acteurs institutionnels plus prudents.

Selon CCData, plus de 50 altcoins - terme désignant les crypto-monnaies plus petites que le bitcoin et l'éther - ont été qualifiées de valeurs mobilières par la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières et des changes) des États-Unis.

Les organismes de surveillance des données en Allemagne enquêtent sur Worldcoin depuis novembre de l'année dernière et la société a reçu l'ordre d'arrêter ses opérations de balayage des yeux au Kenya la semaine dernière, en raison de préoccupations concernant les risques potentiels pour la sécurité publique.

"Il n'est jamais bon pour un jeton de faire l'objet d'une enquête de la part des régulateurs", a déclaré Riyad Carey, analyste de recherche à la société d'analyse de la blockchain Kaiko.

Worldcoin affirme qu'il est "totalement privé", que son système d'identification est "conçu pour permettre des actions anonymes", qu'aucune donnée personnelle n'est divulguée par défaut et que les images biométriques ne sont pas partagées avec Worldcoin, sauf si l'utilisateur le souhaite. L'entreprise affirme qu'elle travaille en étroite collaboration avec les autorités de régulation.