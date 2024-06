Donald Trump a pris une avance considérable sur Joe Biden, du moins dans le monde des mèmes politiques.

Les jetons cryptographiques liés à l'ancien président Trump ont fait un bond en volume et en valeur au cours des dernières semaines, alors que l'élection présidentielle américaine de novembre se profile à l'horizon et que les deux grands rivaux se préparent à leur premier débat public.

L'univers des jetons dits "PolitiFi" est minuscule, avec une valeur de marché combinée d'environ 1 milliard de dollars. La majorité d'entre eux sont liés à Trump, qui s'est présenté comme un champion des crypto-monnaies, bien qu'il n'ait pas donné de détails sur la politique qu'il propose en matière de crypto-monnaies.

Sur les 10 premières monnaies politiques en termes de valeur marchande, sept sont basées sur Trump, beaucoup jouant sur le slogan "Make America Great Again" de Trump, comme MAGA et MAGA Hat, selon la plateforme de crypto-monnaie CoinGecko, tandis qu'une seule - Jeo Boden - est liée au président Biden, selon les données de CoinGecko.

Le plus grand jeton lié à une personnalité politique, MAGA, se négocie sous le nom de TRUMP sur les bourses et a été lancé à la fin du mois d'août 2023. Sa valeur de marché a atteint 775 millions de dollars en juin, alors qu'elle était pratiquement nulle au début de l'année.

À titre de comparaison, Jeo Boden, lancé en mars de cette année, a atteint 648 millions de dollars quelques jours après son lancement, avant de retomber progressivement à 87 millions de dollars.

Forrest Przybysz, négociant en crypto-monnaies et PDG de Sistine Research, explique que les mèmes coins sont par nature non seulement hautement spéculatifs, mais aussi influencés par les cycles d'attention.

"Plus un jeton retient l'attention et la maintient, plus son prix augmente... ajoute-t-il. "Trump est un aimant à attention. Il est donc le sujet idéal pour un jeton mème".

"Nous devrions nous attendre à ce que le prix et la spéculation sur un mème token basé sur Trump augmentent au fur et à mesure que nous nous rapprochons de l'élection.

Les jetons politiques ne représentent qu'une fraction de la valeur marchande de 46 milliards de dollars des mèmes coins - des crypto-monnaies hyper-spéculatives, volatiles et risquées souvent motivées par des blagues sur internet - qui constituent elles-mêmes un segment de niche des crypto-monnaies plus larges de 2,3 billions de dollars, d'après les estimations de Coingecko.

L'origine de certains de ces jetons est obscure et fait l'objet de débats sur les médias sociaux par des traders craignant un "rug pull", c'est-à-dire que des investisseurs déposent de l'argent dans de faux projets et découvrent que les développeurs de la pièce ont disparu avec l'argent.

Parmi les dix plus grands jetons politiques, qui visent généralement à tirer parti de l'attention accrue portée aux personnalités politiques à l'approche des élections, huit ont été lancés entre mai et juin de cette année, selon CoinGecko.

"Les mèmes sont similaires aux jetons non fongibles en ce sens qu'ils sont un peu des objets de collection. L'idée est de monétiser l'attention du public", a déclaré Yan Liberman, cofondateur de la société de recherche cryptographique Delphi Digital.

Toutefois, l'échange de ces jetons est plus facile à dire qu'à faire. Peu d'entre eux, voire aucun, sont cotés sur les plus grandes bourses centralisées telles que Coinbase ou Binance. La plupart des jetons sont échangés en paires d'éther ou de solana sur des bourses plus petites, dont la valeur de marché est généralement inférieure à 100 millions de dollars et qui s'échangent pour quelques centimes d'euro chacune.

LÉGITIMITÉ DOUTEUSE

Biden et Trump sont au coude à coude dans les sondages d'opinion nationaux. Le débat présidentiel qui se tiendra jeudi entre les deux candidats sera un événement crucial cinq mois avant le scrutin du 5 novembre.

Les traders sur Polymarket, un site de cryptographie où les utilisateurs placent des paris avec des stablecoins sur des événements futurs, pariaient sur une probabilité de 59 % que l'opposant républicain Trump détrône le candidat démocrate sortant Joe Biden.

Les jetons politiques misent sur la popularité des personnalités politiques pour gagner du terrain, en attirant les investisseurs de détail avec des noms satiriques ou humoristiques : "L'humour est certainement un facteur déterminant de la réussite des jetons", a déclaré M. Liberman, de Delphi Digital.

Trump n'a pas dit qu'il soutenait ou appuyait un jeton cryptographique portant son nom. Toutefois, le fait qu'il ait critiqué les tentatives des démocrates de réglementer le secteur a renforcé sa popularité parmi ces jetons, a déclaré M. Liberman.

Le secteur des crypto-monnaies au sens large dépense des dizaines de millions de dollars avant les élections américaines pour soutenir les candidats favorables aux crypto-monnaies. Les jumeaux investisseurs Tyler et Cameron Winklevoss ont fait don de 2 millions de dollars en bitcoins pour soutenir M. Trump la semaine dernière, mais un rapport indique que le don a été remboursé car il dépassait le montant maximum autorisé par la loi fédérale.

Les analystes de Bitfinex ont déclaré : "Ces jetons sont devenus eux-mêmes des actifs spéculatifs en fonction des résultats des élections.