Cryptoverse : Un mélangeur avec votre cocktail crypto ?

Le grand projet crypto a décliné en 2022 : le total des fonds des utilisateurs déposés dans la finance décentralisée est passé de plus de 170 milliards de dollars au début de l'année à environ 61 milliards de dollars, selon les chiffres de l'agrégateur de données Defi Llama.

Dans une nouvelle secousse, le Trésor américain a sanctionné l'un des plus grands "mixeurs" du secteur, des outils qui regroupent et brouillent les crypto-monnaies de milliers d'adresses pour renforcer l'anonymat, en affirmant qu'il était utilisé par les pirates pour blanchir leurs gains.

L'intervention américaine de ce mois-ci a forcé de nombreux projets DeFi à bloquer l'argent des portefeuilles liés au mixeur basé sur Ethereum, Tornado Cash, ce qui représente un coup dur pour les adeptes qui rêvent d'un nouveau monde sans autorité centrale.

"La motion a fait reculer DeFi dans sa capacité à être décentralisé et à fonctionner de manière à résister à la censure", a déclaré Katie Talati, directrice de la recherche chez le gestionnaire d'actifs numériques Arca.

En effet, l'impact sur le marché pourrait être significatif, étant donné le rôle croissant des mixeurs, dont les partisans soutiennent qu'ils servent une utilité légitime en créant de la confidentialité et affirment que des utilisateurs spécifiques devraient être ciblés par les autorités plutôt qu'un code entier.

L'utilisation moyenne de ces services sur une période de 30 jours a atteint un sommet historique de 51,8 millions de dollars fin avril, soit environ le double du niveau de l'année précédente, selon une étude de Chainalysis en juillet, avant de décliner avec le marché cryptographique plus large.

"Cela est logique étant donné que le timing coïncide avec la proéminence croissante de DeFi dans l'écosystème global des cryptomonnaies", ont écrit les chercheurs de Chainalysis.

Tornado Cash n'a pas répondu à une demande de commentaire sur les sanctions.

VERROUILLÉ ET CODÉ

Aave et Uniswap, deux des plateformes DeFi les plus populaires qui ont bloqué les portefeuilles liés à Tornado, ont vu les fonds des utilisateurs, ou la valeur totale bloquée (TVL), chuter depuis l'imposition des sanctions - 6,4 milliards de dollars contre plus de 6,9 milliards pour Aave, et 5,7 milliards contre 6,5 milliards pour Uniswap, selon Defi Llama.

Tout cela n'est peut-être pas dû à Tornade, car la plupart des cryptomonnaies ont subi de lourdes pertes au cours de la semaine dernière et le secteur du DeFi a connu peu de changements dans l'activité - par exemple, Uniswap affirme que ses volumes d'échanges hebdomadaires sont restés assez stables, autour de 8 milliards de dollars.

"La TVL a diminué, mais en même temps le prix des tokens a diminué", a déclaré Max Krupyshev, PDG du fournisseur de paiements CoinsPaid. "Les gens n'ont pas tant retiré de l'argent que la valeur de leurs investissements a baissé."

Aave et Uniswap n'ont pas non plus répondu aux demandes de commentaires sur les mélangeurs.

Graphique : Problèmes de mixage -

LES GRANDS CHATS RÔDENT ?

Alors que les acteurs de DeFi pourraient être confrontés à des décisions difficiles quant à leur retrait des mixeurs, certains observateurs entrevoient un avantage potentiel pour le marché si les mesures américaines encouragent les investisseurs institutionnels traditionnels à rejoindre la mêlée.

"Les grandes institutions peuvent considérer les sanctions comme un pas vers la légitimité, ce qui pourrait leur donner plus de confort pour s'engager ou investir dans l'Ethereum et d'autres actifs numériques", ont écrit les analystes du gestionnaire d'actifs numériques Grayscale.

Dans l'avenir immédiat, cependant, peu de choses sont sûres.

Les adresses "illicites" identifiées par la société de données Chainalysis représentaient 23 % des fonds envoyés aux mixeurs en 2022, contre 12 % en 2021. En ce qui concerne spécifiquement Tornado Cash, la société d'analyse Elliptic a signalé qu'au moins 1,54 milliard de dollars de produits criminels ont été blanchis par la plateforme.

Talati d'Arca pense que nous n'avons pas vu la fin des mesures de répression contre les mixeurs.

"Tornado Cash est l'un de ceux qui existent depuis le plus longtemps", a-t-elle déclaré. "Ce n'est pas la dernière chose que nous allons voir".