Cryptoverse : Vous vous souvenez quand le bitcoin était "anonyme" ?

Une classe volatile de crypto connue sous le nom de " privacy coins ", créée dans le but premier de masquer l'identité des utilisateurs et les détails des transactions, a tranquillement gagné du terrain ce mois-ci, alors que le bitcoin en pleine maturité se rapproche de la finance grand public.

Monero et Zcash, parmi les plus populaires, ont respectivement gagné 7,6 % et 46 % depuis le 1er mars, selon les données de CoinMarketCap, alors que le bitcoin a perdu environ 5 %.

La paire a gagné 4,7 % et 16 % au cours de la semaine dernière. Un indice qui suit plus largement les monnaies privées, compilé par la société de recherche Macro Hive, a augmenté de 4 %.

Il pourrait s'agir d'un revirement dans la course folle des monnaies privées, qui dissimulent davantage d'informations sur les montants et les parties des transactions grâce aux différences dans leurs blockchains sous-jacentes.

Au cours des cinq dernières années, la capitalisation boursière de Monero - la valeur totale de toutes les pièces en circulation - est passée de 100 millions de dollars à 6,8 milliards de dollars, puis à 3,4 milliards de dollars aujourd'hui, selon les données de CoinMarketCap.

Pourtant, l'intérêt pour la confidentialité des crypto-monnaies coïncide avec la diminution de la fonction du bitcoin en tant que monnaie anonyme. Il s'inscrit également dans le contexte de la guerre en Europe, d'un resserrement du filet de sanctions et des bruits forts des décideurs politiques aux États-Unis, dans l'UE et au Japon concernant la réglementation du marché des crypto-monnaies.

Aidan Arasasingham et Gerard DiPippo, du Center for Strategic and International Studies basé à Washington, ont l'obligation de noter que le bitcoin n'est pas vraiment anonyme, mais plutôt pseudonyme, les pièces pouvant être détenues dans des portefeuilles ouverts sous des noms alternatifs ou faux.

"Si un portefeuille peut être lié à une entité ou à une personne, l'acteur peut être identifié", ont-ils écrit dans un rapport dans le contexte de la possibilité que la crypto soit utilisée en Russie et en Ukraine pour déplacer des fonds. "Leurs transactions et leurs portefeuilles peuvent être tracés".

La volatilité mise à part, cependant, il y a plusieurs obstacles qui empêchent les pièces de vie privée d'être un altcoin de premier plan, ou une alternative au bitcoin, qui a une capitalisation boursière d'environ 776 milliards de dollars.

Certaines grandes bourses de crypto-monnaies ne listent pas les privacy coins en raison de leur potentiel d'activité illicite, par exemple. Les volumes d'échange quotidiens pour Monero ont été pour la plupart inférieurs à 250 millions de dollars ce mois-ci, tandis que l'altcoin Ripple voit plus de 1,5 milliard de dollars changer de mains chaque jour.

"Les monnaies privées vont probablement se développer. Le défi est que vous devez faire beaucoup de choses pour les rendre anonymes, ce qui rend l'expérience utilisateur horrible et ajoute des coûts de transaction importants", a déclaré Dave Siemer, PDG de la société de gestion d'actifs Wave Financial à Los Angeles, qui possède quelques pièces Monero.

RETRACER LE DERNIER SATOSHI

Les pièces de confidentialité ont évolué au cours des dernières années, car la capacité des autorités à suivre l'activité de la blockchain pour le bitcoin et d'autres cryptomonnaies majeures est devenue plus avancée.

"Les pièces peuvent, avec un certain effort, être retracées jusqu'au tout dernier "satoshi", la plus petite unité du bitcoin", a déclaré dans une obligation Teunis Brosens, économiste en chef de la finance numérique et de la réglementation chez ING.

"Les récents rapports sur la récupération de l'argent des ransomwares et les arrestations effectuées pour des piratages de bourses de crypto-monnaies réalisés il y a des années attestent de ces progrès."

Les grands régulateurs ont le marché des crypto-monnaies en ligne de mire, avec des efforts intensifiés par les préoccupations selon lesquelles les oligarques russes et d'autres personnes sanctionnées pourraient utiliser le bitcoin pour déplacer clandestinement de l'argent.

Les sénateurs américains ont présenté un projet de loi qui pourrait donner au président le pouvoir de sanctionner les sociétés de cryptomonnaies étrangères. L'Union européenne a également voté en faveur d'une législation globale sur les actifs numériques. L'Agence des services financiers du Japon a déclaré qu'elle punirait toute personne effectuant des paiements non autorisés aux personnes visées par les sanctions.

ALORS, COMMENT ÉVOLUE LE BITCOIN ?

Les mouvements du bitcoin ont été contenus en partie par le conflit ukrainien et par l'attitude belliciste de la Réserve fédérale.

Le roi de la crypto-monnaie est coincé entre 35 000 et 45 000 dollars depuis la mi-janvier, incapable d'atteindre le niveau de 50 000 dollars qu'il détenait à la fin de 2021. Le rapport entre les positions longues et courtes du bitcoin sur Binance est de 1,5, le même niveau qu'il avait le 24 février lorsque la Russie a envahi le marché.

Pendant ce temps, les données de Glassnode montrent un saut dans la proportion de l'offre de bitcoins absorbée par des entités ayant un faible historique statistique de dépenses.

Marcus Sotiriou, analyste chez GlobalBlock, courtier en actifs numériques basé au Royaume-Uni, considère que cela "suggère une structure de marché haussière pour le moyen-long terme".

"Le bitcoin se consolide sous les 41 000 $, alors que le pourcentage de détenteurs à long terme sur le marché continue d'augmenter", a déclaré M. Sotiriou.