Cryptoverse : la hausse des intérêts nuit au Bitcoin

La monnaie a peu d'expérience d'une telle agitation - et cela pourrait être périlleux pour les investisseurs qui cherchent à capitaliser sur sa récente chute spectaculaire.

Le bitcoin a chuté cette semaine à son plus bas niveau depuis juillet 2021, en même temps que d'autres actifs à risque tels que les valeurs technologiques, après que la Fed ait relevé ses taux.

Ces taux devraient dépasser les 3 % au début de l'année prochaine. La dernière fois que cela s'est produit, c'était en 2008. Avant même la naissance du bitcoin.

Les mouvements de prix des crypto-monnaies sont déconcertants dans le meilleur des cas, et encore plus lorsqu'ils entrent dans des eaux inconnues.

Robert Cantwell, gestionnaire de portefeuille chez Upholdings, affirme que pour l'instant, la volatilité persistante ne semble pas inquiéter outre mesure les investisseurs.

"En fait, cette volatilité s'avère être une caractéristique de cet univers. Et comme de plus en plus de personnes s'y intéressent et le négocient, cette volatilité crée beaucoup de divertissement sur les marchés et potentiellement beaucoup d'opportunités pour les investisseurs à long terme. Et donc nous pensons qu'il est tout à fait plausible que les actifs cryptographiques puissent persister avec beaucoup plus de participants dans les années à venir et que la variante de la volatilité pourrait ne jamais diminuer."

Suivant - La banque centrale de l'Ouganda a déclaré à Reuters qu'elle envisageait d'émettre une monnaie numérique.

La nation africaine a quelques préoccupations à résoudre, notamment la protection des consommateurs et l'inclusion financière.

Les gouvernements du continent ont abordé les monnaies numériques de manière différente.

Le Nigeria a lancé sa propre monnaie numérique l'année dernière, tandis que la République centrafricaine a adopté le mois dernier le bitcoin comme monnaie officielle.

Enfin, Gucci saute dans le train de la crypto-monnaie dans certains de ses magasins phares aux États-Unis.

Ses sacs à main haut de gamme et autres produits de luxe pourront bientôt être achetés en utilisant des monnaies virtuelles, dont le bitcoin.

Un nombre croissant d'entreprises s'intéressent aux crypto-monnaies, ce qui rapproche du grand public une classe d'actifs boudée par les grandes institutions financières jusqu'à il y a quelques années.