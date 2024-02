Crystal annonce l'acquisition du cabinet lyonnais Rdfi Conseil

Rdfi Conseil, cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Lyon, rejoint Laplace, le pôle de gestion privée de Crystal, leader du secteur en France. Fondé en 2009, Rdfi Conseil accompagne une clientèle d’environ 200 chefs d’entreprises et grandes familles essentiellement issus de la région Rhône-Alpes, pour plus de 120 millions d'euros confiés. Le cabinet développe une approche de type gestion privée et porte une attention particulière à intégrer les valeurs et engagements ESG à chaque étape du conseil patrimonial.



Rdfi Conseil est dirigé par ses deux associés, Christelle Ortiz et Guillaume Verrière. Christelle Ortiz rejoint Laplace avec son équipe de 5 collaborateurs dont 2 experts patrimoniaux. Elle est nommée directrice Associée de Laplace et confirme son engagement dans cette nouvelle étape de sa vie professionnelle en réinvestissant au capital de Crystal.



Guillaume Verrière quitte la société à l'occasion de l'opération pour réfléchir à une reconversion professionnelle depuis la Bretagne où il a récemment élu domicile.



Laplace se renforce ainsi en région Rhône-Alpes, une de ses régions historiques dans laquelle le groupe opère significativement depuis plus de 35 ans.