Cuba-Castro transmet la direction du parti communiste à la nouvelle génération

LA HAVANE, 16 avril (Reuters) - Raul Castro a confirmé qu'il transmettait la direction du Parti communiste cubain à la jeune génération "pleine de passion et d'esprit anti-impérialiste" lors du congrès qui s'est ouvert vendredi.

Dans un discours ouvrant cet événement de quatre jours, qui se tient à huis clos et dont des extraits ont été diffusés par la télévision d'État, Raul Castro, âgé de 89 ans, a déclaré qu'il avait la satisfaction de transmettre la direction du parti à un groupe de fidèles ayant des décennies d'expérience et ayant gravi les échelons.

"Je crois fermement à la force, à l'exemplarité et à la compréhension de mes compatriotes, et tant que je vivrai, je serai prêt à défendre la patrie, la révolution et le socialisme", a déclaré Raul Castro à des centaines de délégués du parti réunis dans un centre de congrès à La Havane. (Sarah Marsh et Nelson Acosta; version française Camille Raynaud)