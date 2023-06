Cuba Gooding Jr. a conclu un accord mardi avec une femme qui l'avait poursuivi pour 6 millions de dollars, l'accusant de l'avoir violée il y a une dizaine d'années.

Grâce à cet accord de dernière minute, la star oscarisée de "Jerry Maguire" évitera que les détails de l'agression présumée soient diffusés au tribunal, tandis que son accusatrice ne sera pas contrainte de révéler son identité, le juge de district Paul A. Crotty ayant décidé cette semaine qu'elle ne pouvait pas se présenter au procès sous le couvert de l'anonymat.

M. Gooding a nié les allégations et affirmé que les rapports sexuels étaient consensuels. Ses avocats n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Aucun détail sur l'accord n'a été rendu public mardi. L'avocate Gloria Allred, qui représente la femme, s'est refusée à tout commentaire.

La femme demandait 6 millions de dollars de dommages et intérêts dans son procès, intenté en août 2020. Elle affirme que l'acteur l'a attirée dans sa chambre d'hôtel et l'a violée après leur rencontre dans un restaurant de Manhattan.

La semaine dernière, M. Crotty a décidé que trois autres femmes qui affirment que M. Gooding Jr. les a agressées ou a tenté de les agresser seraient autorisées à témoigner au procès.

Gooding a été accusé d'attouchements sexuels non désirés par 30 femmes, selon les procureurs.

Il a été arrêté en juin 2019 dans une affaire criminelle distincte après qu'une femme a déclaré à la police qu'il l'avait caressée sans consentement dans un bar près de Times Square. Gooding a ensuite fait face à des accusations supplémentaires pour avoir prétendument touché des femmes sans leur consentement.

En avril 2022, Gooding a plaidé coupable d'attouchements forcés pour avoir embrassé l'une des femmes sur les lèvres sans son consentement. L'accord avec les procureurs lui a permis d'éviter la prison et d'effacer son casier après avoir suivi six mois de conseils en matière d'alcool et de comportement.