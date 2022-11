Cuba accepte les vols d'expulsion américains alors que les passages de frontière augmentent

L'agence américaine de l'immigration et des douanes (ICE) détient environ une douzaine de Cubains qui ont échoué à un premier examen de demande d'asile à la frontière, ont déclaré les responsables, requérant l'anonymat pour discuter de la situation diplomatique. L'agence américaine attend d'avoir suffisamment de Cubains à expulser pour remplir un avion avant d'en envoyer un à La Havane, ont-ils ajouté.

Une troisième source familière avec la question a déclaré qu'il n'y avait pas de nouvel accord formel pour des vols réguliers de déportation mais que Cuba avait accepté d'accepter des groupes occasionnels de déportés.

Les déportations régulières de Cubains ont été interrompues pendant la pandémie de COVID-19, bien que les États-Unis aient continué à expulser un petit nombre de Cubains via des compagnies aériennes commerciales, a déclaré à Reuters un autre responsable américain.

Le Département d'État américain, la Maison Blanche et l'ICE n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Environ 1 500 Cubains ont été expulsés au cours de l'année fiscale 2020, qui a commencé le 1er octobre 2019, année où les vols réguliers d'expulsion ont été mis en pause, selon les données du ministère américain de la Sécurité intérieure.

La reprise des vols d'expulsion de l'ICE vers Cuba pourrait envoyer un message symbolique aux candidats à l'immigration qui s'envolent généralement vers l'Amérique centrale et se rendent au nord de la frontière. Un nombre record de 220 000 Cubains ont été arrêtés à la frontière entre les États-Unis et le Mexique au cours de l'année fiscale 2022, qui s'est terminée le 30 septembre. La grande majorité d'entre eux ont été relâchés aux États-Unis pour poursuivre des dossiers d'immigration.

Cuba, gouvernée par les communistes, est obligée par les accords migratoires précédents d'accepter ses ressortissants renvoyés par les États-Unis. L'accord bilatéral le plus récent a été conclu en janvier 2017, peu avant que le président de l'époque, Barack Obama, ne quitte ses fonctions.

Les garde-côtes américains ont continué à retourner les migrants pris en mer et ont rapatrié plus de 5 600 migrants jusqu'à présent cette année, selon les médias officiels cubains.

De hauts responsables américains de l'immigration ont visité La Havane cette semaine - la visite américaine de plus haut niveau depuis le rapprochement historique sous l'ancien président Obama - alors que la crise migratoire s'aggrave.

Les autorités américaines ont procédé à plus de 2,2 millions d'arrestations de migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique au cours de l'exercice 2022, soit plus que toute autre année enregistrée. Parmi ceux-ci, environ 1 million ont été rapidement expulsés vers le Mexique ou d'autres pays en vertu d'un ordre datant de l'époque de la pandémie, connu sous le nom de Titre 42. Mais seulement 2 % des Cubains appréhendés à la frontière ont été expulsés au cours de l'exercice 2022.