Le gouvernement cubain et le site d'information en ligne indépendant El Toque ont échangé des coups cette semaine après que les médias d'État ont accusé le site de manipuler le taux de change du marché noir afin d'appauvrir les Cubains et d'attiser les troubles sur l'île des Caraïbes.

Le site El Toque (eltoque.com) a mis en colère l'administration du président cubain Miguel Diaz-Canel en publiant un taux en pesos cubains pour un billet vert bien plus élevé que les deux niveaux officiels fixés par son gouvernement.

Cette semaine, les médias d'État cubains ont intensifié leurs critiques à l'encontre d'El Toque, affirmant que le système de suivi des devises du site - de loin le plus utilisé sur l'île - relevait du "terrorisme financier".

"El Toque est secrètement financé par les États-Unis et établit une fausse valeur du peso par rapport au dollar", indique un article publié par le média d'État CubaDebate. "La stratégie vise à fomenter des protestations (à grande échelle) à Cuba.

Le département d'État américain n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur ces allégations.

La querelle au sujet de l'outil de suivi des devises survient alors que le peso cubain a perdu près de la moitié de sa valeur par rapport au dollar au cours de la seule année 2024, selon El Toque, une chute libre dévastatrice qui a réduit le pouvoir d'achat des Cubains déjà ébranlés par la crise économique, l'inflation et les pénuries.

Les Cubains convoitent des dollars de plus en plus chers, qu'ils considèrent comme un refuge contre les chocs monétaires, ainsi que pour les migrations et l'achat de nourriture et de carburant sur une île de plus en plus dépendante du billet vert.

El Toque défend son service de suivi des taux de change en ligne, affirmant que les allégations de Cuba, dont certaines pourraient donner lieu à des poursuites pénales, selon les médias d'État, sont "ridicules et invraisemblables".

"Le Parti communiste a décidé de transformer notre plateforme, elToque, en bouc émissaire pour justifier son échec", a déclaré Jose Jasan Nieves, rédacteur en chef d'El Toque, basé à Miami, dans un message envoyé par courrier électronique à ses lecteurs.

El Toque explique qu'il calcule son taux de change en utilisant l'intelligence artificielle pour analyser les messages postés en ligne dans lesquels les acheteurs et les vendeurs indiquent leurs prix d'achat ou de vente prévus pour les différentes monnaies.

Des économistes indépendants de l'île et de l'extérieur ont déclaré que la dépréciation rapide du peso a suivi une contraction paralysante de la production et des exportations nationales, un déficit fiscal croissant et une forte demande de dollars rares.

Le gouvernement cubain promet depuis des mois de prendre des mesures décisives pour enrayer le déclin du peso, mais n'a pas encore annoncé de nouvelles mesures.