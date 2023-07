Cuba cherchera à renforcer sa coopération lors du prochain sommet des dirigeants de l'Union européenne, de l'Amérique latine et des Caraïbes, qui se tiendra la semaine prochaine, a déclaré son ministre des affaires étrangères, tout en accusant l'UE d'avoir un "comportement manipulateur" susceptible d'entraver les ambitions des dirigeants.

Les chefs d'État de l'Union européenne et de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) se réuniront à Bruxelles les 17 et 18 juillet, pour leur premier sommet après huit ans d'interruption. Ils devraient y discuter du changement climatique, du financement du développement et de la crise humanitaire en Haïti.

"Nous espérons que le sommet nous permettra de développer une coopération inclusive et mutuellement avantageuse dans des domaines hautement prioritaires", a déclaré lundi le ministre cubain des affaires étrangères, Bruno Rodriguez, dans un communiqué, en évoquant la sécurité alimentaire et l'énergie renouvelable.

Toutefois, M. Rodriguez a ajouté que le "manque de transparence et le comportement manipulateur de l'UE dans la préparation du sommet mettent sérieusement en péril son succès".

Le diplomate a déclaré que l'UE avait tenté d'imposer des méthodes restrictives et conflictuelles pour organiser les négociations, ce qui rendait "impossibles les discussions directes et transparentes".

Le service diplomatique de l'UE n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

"Ceux qui tentent d'imposer une vision biaisée et européiste des relations birégionales n'auront aucune chance de succès à Bruxelles", a déclaré M. Rodriguez.

L'UE est le premier partenaire commercial de Cuba et se dit attachée au respect mutuel malgré les sanctions américaines contre La Havane et l'ouverture de l'île aux hommes d'affaires russes.

Josep Borrell, le plus haut diplomate de l'UE, s'est rendu à La Havane en mai dernier, où il a critiqué l'embargo commercial imposé à Cuba par Washington depuis plus de six décennies. Il a également exprimé son inquiétude quant au respect des droits de l'homme dans l'île.

"Cuba se rendra au sommet de Bruxelles dans un esprit constructif", a ajouté M. Rodriguez, affirmant que le pays contribuerait autant que possible à renforcer les relations UE-CELAC "sur la base de l'égalité et du respect mutuel".