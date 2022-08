Cuba fait plus que quadrupler le taux de change dollar/peso

La présidente de la Banque centrale Marta Wilson Gonzalez, apparaissant sur la télévision publique mercredi soir, a déclaré que le système bancaire public avait fixé un nouveau taux de 120 pesos pour un dollar, par rapport au taux fixe officiel de 24 pesos, et de 115 pesos sur le marché informel, selon le tracker indépendant en ligne El Toque, le plus regardé dans le pays communiste.

M. Gonzalez a déclaré que le nouveau taux flotterait et ne s'appliquait pas à la plupart des activités de l'économie dominée par l'État, qui continueraient à fonctionner au taux fixe en vigueur depuis plus de 18 mois.

Cuba a cessé d'accepter les dollars en 2020 en invoquant les sanctions américaines et a cessé de vendre des devises convertibles en pesos au public peu après, déclarant qu'elle n'avait tout simplement pas les liquidités nécessaires.

Le ministre de l'Économie Alejandro Gil, qui s'est entretenu avec le président de la banque centrale mercredi, a déclaré qu'il espérait reprendre les échanges de devises dans un avenir proche, mais que la première étape consisterait à capturer le marché informel.

"Aujourd'hui, il y a un niveau élevé de devises étrangères qui entrent dans le pays et qui ne sont pas capturées par le système financier national", a-t-il déclaré.

Frappée par les nouvelles sanctions sévères des États-Unis, la pandémie et les prix internationaux élevés actuels pour les marchandises et le transport maritime, l'économie en quasi-banqueroute et dépendante des importations a connu une croissance de 1,3 % l'année dernière après un déclin de 10,9 % en 2020. M. Gil a déclaré qu'une reprise graduelle, quoique lente, se poursuivait, sans donner de chiffres.

Les pénuries de nourriture, de médicaments, de carburant et maintenant d'électricité ont entraîné des protestations éparses ces derniers mois.

Pavel Vidal, un ancien économiste de la banque centrale cubaine qui enseigne à la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en Colombie, a déclaré que la mesure répondait à une plainte majeure des touristes qui échangeaient de l'argent au taux fixe du gouvernement dans les hôtels et découvraient ensuite dans la rue que tout est fixé au taux informel.

M. Vidal a déclaré que cette mesure profiterait également "au secteur privé qui reçoit souvent des devises étrangères de la part des touristes et que les banques accepteront à nouveau et échangeront des dollars physiques à 120, ce qui débloque l'un des principaux obstacles qu'avaient les envois de fonds puisqu'ils coûtaient 24 pesos."