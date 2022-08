Cuba maîtrise son plus grand incendie, les habitants du dépôt de carburant commencent à revenir

Le charbon de bois noir recouvert de cendres blanches est resté brûlant après l'extinction des flammes. La mort d'un pompier a été confirmée, et 14 personnes étaient portées disparues depuis l'explosion samedi, selon les autorités.

"Nous pouvons maintenant dire que le feu est maîtrisé", a déclaré aux médias sur place le lieutenant-colonel Alexander Avalos, chef adjoint des pompiers qui s'attaquaient au brasier. "Aujourd'hui déjà, nous nous sentons plus calmes bien que nous devions encore l'éteindre (complètement) et ce ne sera pas aujourd'hui."

Le dépôt fait partie du super port pétrolier de Matanzas, le plus important pour recevoir les importations de pétrole brut et de carburant. Le brut lourd cubain, ainsi que le fioul et le diesel stockés à Matanzas dans 10 énormes réservoirs, sont principalement utilisés pour produire de l'électricité sur l'île.

La foudre a frappé un réservoir de stockage de carburant vendredi soir. Un incendie s'est propagé à un deuxième dimanche et a englouti les quatre réservoirs lundi, provoquant d'énormes explosions, malgré les efforts des pompiers locaux soutenus par des renforts, des équipements et des fournitures mexicains et vénézuéliens.

Certains résidents locaux qui avaient évacué chez des amis ou de la famille sont revenus mercredi, malgré les recommandations du gouvernement de ne pas bouger.

Dioni Perez, 43 ans, qui vit dans la petite ville de La Ganadera, à moins d'un kilomètre du port, a déclaré que, contrairement à de nombreux voisins, il avait préféré ne pas partir en premier lieu de peur que son bétail ne soit volé.

"J'ai eu très peur car il y a eu une série d'explosions très fortes", a-t-il dit. "Je n'avais jamais vu de boules de feu comme ça et j'ai senti la chaleur".

Les autorités ont déclaré qu'elles étaient impatientes de pénétrer profondément dans la zone sinistrée pour récupérer les restes de 14 secouristes pris près du deuxième réservoir qui a explosé. Un autre pompier est décédé et cinq autres sont toujours dans un état critique.

L'incendie a porté un coup à la capacité de Cuba à stocker et à déplacer le pétrole brut local et importé sur l'île.

Le pays dirigé par les communistes, soumis à de lourdes sanctions américaines, est pratiquement en faillite. Les fréquentes coupures de courant et les pénuries d'essence et d'autres produits de base avaient déjà créé une situation tendue avec des protestations locales éparses après les troubles historiques de l'été dernier en juillet.

"Les dégâts vont être importants car c'est le carburant qui génère le courant du pays", a déclaré Daleis Macias Fuentes, qui travaille pour le gouvernement à Matanzas.

"Cela va causer de gros dégâts, cela va coûter du travail pour rétablir le service", a-t-il ajouté.