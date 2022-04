Cuba peine à acheter du carburant alors que les importations en provenance du Venezuela diminuent -données

Le pays des Caraïbes, qui dépend des importations de carburant provenant principalement de son allié politique, le Venezuela, pour couvrir plus de la moitié de sa demande, est confronté depuis le mois dernier à des pénuries de diesel et d'essence qui ont entraîné de longues files d'attente devant les stations.

Les importations insuffisantes de carburant constituent un autre obstacle majeur pour l'économie cubaine, qui peine à se remettre de la pandémie de coronavirus et des sanctions américaines plus sévères imposées par l'administration de l'ancien président Donald Trump.

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a fourni à Cuba plus de 32 000 barils par jour (bpj) de brut depuis 2019, même au milieu des sanctions américaines contre les deux pays. Mais les volumes de carburant envoyés sur l'île ont chuté car le Venezuela a eu du mal à produire des produits raffinés pour ses propres besoins, selon les données de surveillance des navires.

Cuba a importé quelque 70 000 bpj de brut et de carburant au premier trimestre de l'année, soit moins que les quelque 100 000 bpj dont l'île sous domination communiste a généralement besoin pour répondre à une demande normale, selon les données de surveillance des navires de Refinitiv Eikon.

Plus des trois quarts des cargaisons provenaient du Venezuela, mais le pays membre de l'OPEP a fortement réduit ses livraisons de carburant à Cuba de près de 44 000 bpj en 2020 à 21 000 bpj en 2021 et 22 000 bpj au premier trimestre de cette année, selon les données et les documents internes de la compagnie pétrolière publique PDVSA.

Le ministère de l'information de Cuba et la PDVSA du Venezuela n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Avant la pandémie, la demande de carburant de Cuba atteignait 137 000 bpj de fioul, de diesel, d'essence, de gaz de cuisine et d'autres produits raffinés, selon le Bureau national des statistiques de Cuba.

Même si la nation consomme cette année quelque 110 000 bpj de carburant, elle a encore besoin d'importations pour compenser l'insuffisance de la production nationale, a déclaré Jorge Pion, directeur du programme sur l'énergie et l'environnement en Amérique latine et dans les Caraïbes de l'Université du Texas à Austin.

"Les raffineries cubaines ne sont pas opérationnelles à 100 %. La raffinerie de La Havane, la seule installation dotée d'un craqueur catalytique, fonctionne à environ 70 % de sa capacité, tandis que Cienfuegos effectue des passages sporadiques de 10 000 bpj et que Santiago n'est pas en service", a-t-il déclaré.

Les unités de craquage catalytique sont essentielles pour la production de carburant.

La demande de diesel pour la production d'électricité à Cuba est en hausse, a déclaré la semaine dernière le ministre de l'économie Alejandro Gil. Cuba s'appuie en partie sur de petites centrales de production distribuées qui ont tendance à consommer plus de diesel que les grandes installations centralisées.

Depuis septembre, Cuba n'a reçu aucune cargaison de diesel du Venezuela, selon les données de suivi des pétroliers et les documents internes de PDVSA, ce qui a obligé Cuba à se tourner vers le marché libre pour obtenir du diesel de plus en plus coûteux.

La nation a dépassé son budget d'importation de 49 millions de dollars au cours des deux premiers mois de l'année en raison des prix élevés du carburant, a déclaré M. Gil. "Une cargaison de 40 000 tonnes de diesel qui coûtait 35 à 36 millions de dollars le mois dernier, coûte maintenant 58 millions de dollars", a-t-il déclaré.

Les sept centrales thermoélectriques vieillissantes de Cuba, qui fournissent 62 % de l'énergie du pays, sont le "talon d'Achille du secteur énergétique cubain", a déclaré M. Pinon. "Les pannes dues au retard de la maintenance des centrales thermoélectriques les ont prises par surprise à un moment où les stocks de diesel sont faibles. Cela provoque un effet domino dans les stations-service."

Des files d'attente de plusieurs heures devant les stations étaient visibles dans la capitale cubaine, La Havane, fin mars, alors que le gouvernement a commencé à rationner le carburant dans au moins une province.

La fourniture de diesel par le Venezuela à Cuba faisait partie des arguments utilisés par Washington pour suspendre en 2020 les autorisations qu'il avait accordées aux échanges pétrole contre carburant du pays sud-américain avec des producteurs de pétrole étrangers.

Le ministre de l'énergie et des mines de l'île, Livan Arronte, a déclaré que Cuba - qui reste sous le coup d'un embargo américain limitant le libre-échange avec le pays - paie des tarifs de fret et d'autres coûts 20 % plus élevés que les importateurs acheminant du carburant par les mêmes voies.