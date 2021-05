Cuivre: le Chili parviendra-t-il à assumer la hausse de la demande ?

Santiago du Chili (awp/afp) - Alors que le cours du cuivre a atteint cette semaine un plus haut niveau depuis dix ans, la situation politique et sociale du Chili, premier producteur mondial, pourrait remettre en question la capacité du pays à répondre à la hausse de la demande.

Porté par la forte demande chinoise et la mauvaise forme du dollar, le cours du métal rouge, baromètre de l'économie mondiale, a franchi jeudi la barre des 10.000 dollars la tonne, une première depuis février 2011.

Pour Neil Wilson de Markets.com, outre la dépréciation du billet vert, qui encourage les achats de métaux libellés en devise américaine, cette hausse est due à "un mélange d'augmentation de la demande et de problèmes d'approvisionnement au Chili", qui assure 25% de la production mondiale.

L'activité des ports de San Antonio (centre) et d'Iquique (nord), par lesquels transite la production chilienne, a notamment été perturbée la semaine dernière par des mouvements de grève.

Les syndicats ont appelé à protester contre l'opposition du président conservateur Sebastian Pinera à une mesure populaire adoptée par le Parlement en pleine pandémie permettant aux Chiliens de retirer une partie de leur fonds d'épargne-retraite privée.

Elijah Oliveros-Rosen, économiste chez S&P Global Ratings pour l'Amérique latine, relativise toutefois l'impact sur l'offre. Si plusieurs grèves ont affecté les prix du cuivre ces dernières années au Chili, les conflits sont généralement de courte durée.

Mais outre les mouvements sociaux, les évolutions possibles de la législation en matière minière mettent en alerte les investisseurs, alors que le pays sud-américain, longtemps loué pour sa stabilité, a été secoué fin 2019 par une fronde sociale sans précédent.

Des députés de gauche souhaitent ainsi augmenter les taxes minières pour financer des plans sociaux et la future Constitution, qui sera rédigée dans les mois à venir par une assemblée de citoyens, pourrait inclure des changements réglementaires dans le secteur.

Le processus constitutionnel aura une "durée significative qui va générer de l'incertitude" et cela "aura probablement un impact sur les investissements" au Chili, estime auprès de l'AFP Juan Carlos Guajardo, directeur du cabinet de conseil minier Plusmining.

"Ces derniers jours, il y a eu une plus grande prise de conscience et une plus grande inquiétude au niveau international" sur la situation sociale chilienne, ajoute-t-il. "Des éléments s'agrègent qui incitent les investisseurs à adopter une position plus prudente".

Pas de "super cycle"

De son côté, l'industrie minière estime que plus d'impôts ne serait pas viable et demande que la stabilité juridique soit maintenue.

Un impôt spécifique sur l'activité minière existe déjà, "il y aurait donc deux impôts spécifiques, ce qui constituerait une charge non négligeable. À partir de là, nous entrerions dans un terrain difficile pour l'industrie minière", estime M. Guajardo.

Malgré la pandémie, la production de cuivre l'année dernière a atteint 5,7 millions de tonnes, un chiffre stable par rapport à 2019. Et les projections pour les années à venir sont en hausse : 5,9 millions de tonnes pour 2021, 6 millions pour 2022, selon le ministre des Mines et de l'Energie, Juan Carlos Jobet.

Avec des investissements qui suivent. Selon des chiffres officiels, le total des investissements dans le secteur pour 2020-2029 devrait atteindre 74 milliards de dollars.

Dans un pays où la production de cuivre représente 10% du Produit intérieur brut (PIB), la hausse du prix du métal a conduit le gouvernement à augmenter de 5 à 6% ses prévisions de croissance pour 2021, ainsi que ses prévisions de perception d'impôts.

Le gouvernement prévoit notamment d'utiliser cette manne pour des dépenses sociales. "Dans une année normale, nous aurions économisé ces revenus, mais cette année nous l'utilisons" dans la lutte contre les conséquences de la pandémie, a expliqué le ministre des Finances, Rodrigo Cerda.

Les analystes doutent toutefois qu'il s'agisse d'un nouveau "super cycle" de hausse des prix comme ceux de 2004 et 2014.

"Il y a (...) une demande qui augmente et une offre qui, à cause de la pandémie, n'a pas pu augmenter. Je pense que cela ne va pas durer si longtemps", estime auprès de l'AFP Claudio Loser, du cabinet de conseil Centennial Group.

afp/rp