Curafutura et la FMH veulent l'introduction du Tardoc en 2022

Berne (awp/ats) - Curafutura, l'une des deux faîtières des assureurs maladie, et la FMH ont déposé mardi les informations complémentaires demandées par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) concernant leur système tarifaire, le Tardoc. Elles estiment que la route est désormais libre pour son introduction, qu'elles espèrent au 1er janvier 2022.

Les éléments soumis à l'OFSP comprennent l'extension de la phase de neutralité des coûts de un à deux ans, un plan de projet pour le bureau tarifaire ats-tms pour la mise à jour continue du Tardoc, un manuel tarifaire, des avis d'experts et, dans certains cas, des adaptations de la nomenclature et des explications aux questions de l'OFSP, détaillent les deux organisations dans un communiqué commun.

Elles estiment qu'il ne faut désormais plus perdre de temps pour que le Tardoc soit introduit et remplace la structure actuelle Tarmed. Cette dernière n'est depuis longtemps plus adaptée aux prestations ambulatoires fournies dans les cabinets et les hôpitaux. Or la majeure partie des prestations ambulatoires sont facturées via ce tarif, soit un tiers du volume total des coûts relevant de l'assurance obligatoire des soins, c'est-à-dire 12 milliards de francs suisses par année.

Les deux organisations rappellent que le Tardoc est soutenu par les membres de Curafutura (CSS, Helsana, Sanitas et KPT) mais aussi par Swica, membre de la faîtière concurrente Santésuisse. Elles se déclarent également prêtes à discuter avec Santésuisse au sujet de l'introduction de tarifs forfaitaires, qui pourraient à l'avenir devenir obligatoire.

La révision du tarif médical ambulatoire est débattue depuis des années. La structure tarifaire actuelle Tarmed date de 2004 et ne correspond plus au niveau actuel de la médecine, à l'automatisation et à la numérisation. Cela se traduit par une allocation déséquilibrée des ressources, certaines prestations étant sous-dotées et d'autres sur-dotées.

ats/al