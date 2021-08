Curafutura : nouvelle plateforme pour un meilleur remboursement

Berne (awp/ats) - Les patients profitent de plus en plus de médicaments qui ne sont pas remboursés d'office, comme de nombreux traitements anticancéreux. Curafutura lance mardi une nouvelle plateforme visant à améliorer l'accès à ces médicaments (off-label use ou utilisation hors étiquette) pour qu'il soit le même pour tous les patients.

Actuellement, il est possible de prendre en charge à titre exceptionnel des médicaments qui ne figurent pas sur la liste des 3200 médicaments remboursés d'office par l'assurance-maladie, indique Curafutura dans un communiqué. Le remboursement intervient après un examen au cas par cas par les assureurs-maladie.

Ces dernières années, de plus en plus de patients ont profité de cette possibilité, notamment dans le cadre de nouveaux traitements anticancéreux. En 2019, 38'000 demandes ont été traitées.

Avec ces médicaments qui ne sont pas remboursés d'office, les assureurs doivent s'adapter. Soit le médicament est nouveau sur le marché et sa prise en charge automatique par l'assurance-maladie n'a pas encore été décidée. Soit il s'agit d'un médicament que l'on peut désormais utiliser également pour le traitement d'une autre pathologie ou dans un autre cas (indication) que ceux initialement prévus.

Pour qu'un assureur-maladie puisse rembourser ces médicaments, un certain nombre de conditions doivent être remplies. Il s'agit notamment de vérifier l'efficacité, la sécurité ainsi que le rapport coût-bénéfice. Aujourd'hui, chaque assureur-maladie procède à cette analyse de son côté.

Les membres de Curafutura, CSS, Helsana, Sanitas et KPT, ainsi que SWICA souhaitent consolider à l'avenir les évaluations qu'ils font des études scientifiques concernant ces médicaments et mettre les évaluations sur une plate-forme commune. Celle-ci sera ouverte à tous les assureurs intéressés qui souhaitent s'y affilier.

Usage de plus en plus fréquent

Ces dernières années, les remboursements de médicaments qui ne sont pas autorisés sur le marché ou qui ne sont pas remboursés d'office ont fortement augmenté : entre 2017 et 2019, le nombre de demandes est passé de 26'000 à 38'000, dont 80% ont donné lieu à un remboursement.

Cette évolution est certes positive dans la mesure où elle permet aux patients d'accéder plus rapidement à des traitements efficaces. Dans le même temps, il arrive aussi que les fabricants de médicaments renoncent à demander l'autorisation de mise sur le marché et l'admission sur la liste des spécialités. Pour eux, il peut être financièrement plus intéressant qu'un médicament ne soit pas remboursé automatiquement mais au cas par cas.

Cette stratégie va à l'encontre de l'intention de l'utilisation hors étiquette (off-label use). La prise en charge au cas par cas ne doit en effet intervenir que temporairement ou exceptionnellement, jusqu'à ce que les médicaments soient autorisés et ajoutés sur la liste des spécialités pour être remboursés automatiquement.

Pour lutter contre cette stratégie, curafutura demande que les assureurs obtiennent le droit de demander l'autorisation et l'admission d'un médicament dans la liste des spécialités, un droit que détiennent aujourd'hui uniquement les fabricants de médicaments.

Pour être remboursé d'office, un médicament doit d'abord obtenir une autorisation de mise sur le marché par Swissmedic. Ce n'est que dans un deuxième temps que l'Office fédéral de la santé publique peut ajouter ce médicament sur la liste des spécialités, qui liste les médicaments remboursés d'office. Un certain temps s'écoule avant l'autorisation d'un nouveau médicament et son ajout.

ats/al