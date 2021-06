Cyberattaque-Les USA récupèrent $2,3 mlns de la rançon versée par Colonial Pipeline

par Sarah N. Lynch

WASHINGTON, 7 juin (Reuters) - Le département américain de la Justice a annoncé lundi avoir récupéré environ 2,3 millions de dollars (1,9 million d'euros) en cryptomonnaies de la rançon versée par l'opérateur d'oléoducs Colonial Pipeline, victime le mois dernier d'une cyberattaque.

La procureure générale adjointe des Etats-Unis, Lisa Monaco, a déclaré que les enquêteurs avaient saisi 63,7 bitcoins, valorisés actuellement à environ 2,3 millions de dollars, versés par Colonial à titre de rançon alors que des pirates informatiques s'en étaient pris aux systèmes informatiques du groupe.

La cyberattaque, dite "ransomware", a entraîné la fermeture forcée des oléoducs de Colonial Pipeline et des pénuries massives dans les stations-services de la côte Est des Etats-Unis.

Le département de la Justice a "trouvé et récupéré la majorité" de la rançon versée par Colonial, a déclaré Lisa Monaco. Le directeur général de Colonial Pipeline, Joseph Blount, avait déclaré avoir payé près de cinq millions de dollars aux pirates pour retrouver l'accès à ses systèmes informatiques.

La semaine dernière, la Maison Blanche a exhorté les dirigeants d'entreprise à renforcer les mesures de sécurité pour se protéger des attaques par "ransomware" après celle contre Colonial et une autre qui a touché le groupe JBS, le plus important préparateur mondial de viande. (Sarah N. Lynch, Jan Wolfe, Tim Ahmann et Christopher Bing à Washington, Stephanie Kelly à New York; Blandine Hénault pour la version française)