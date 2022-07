Cybercriminalité: Cremo victime d'une cyberattaque - les livraisons assurées

Villars-sur-Glâne FR (awp/ats) - Le groupe laitier fribourgeois Cremo a été victime à son tour le week-end dernier d'une cyberattaque. Une plainte pénale a été déposée auprès de la police et une enquête est en cours. La livraison aux clients a pu être assurée.

"Des données ont été volées et les pirates nous ont demandé une rançon", a déclaré jeudi à Keystone-ATS Thomas Zwald, secrétaire général de Cremo, revenant sur une information de La Liberté et de plusieurs médias. Le responsable n'a pas voulu donner le montant de la rançon, ni préciser quelles données n'étaient plus accessibles.

Malgré l'attaque, "on a pu maintenir la production et la livraison aux clients", a précisé Thomas Zwald. Le groupe a mis en place un autre processus, en lien avec la livraison.

Le secrétaire général ne peut pas se prononcer sur la durée du processus de rétablissement informatique. "On a établi des priorités et on a une approche séquentielle". Comme les anciennes adresses de courriel ne sont plus disponibles, le groupe en a créé de nouvelles, qui sont sécurisées.

Depuis le début de l'année, de nombreuses entreprises, institutions ou collectivités suisses ont été victimes de cyberattaques. Le CICR, l'Université de Neuchâtel ou la Haute Ecole Arc font notamment partie des entités touchées. L'an dernier, les communes vaudoises de Montreux et Rolle avaient aussi été victimes de cyberattaques.

ats/rq