Cybercriminalité boursière : l'AMF publie une étude

L'Autorité des marchés financiers (AMF) publie une étude consacrée à la cybercriminalité boursière. Objectif : comprendre les enjeux, les modes opératoires et les problématiques de potentiels manquements boursiers auxquels le régulateur pourrait être confronté. Zoom sur les principaux enseignements de cette étude.

La cybercriminalité : une menace majeure Depuis plusieurs années, et la presse s'en est souvent fait l'écho, la cybercriminalité est devenue une menace majeure. Elle représente une des formes de criminalité les plus coûteuses avec un ordre de grandeur de 0,5 % du PIB mondial. Les différentes études estiment que cet impact varie entre -1 % et -5 %. Le secteur financier et, plus particulièrement, la sphère boursière n'échappent pas à cette menace, mais il semble plus difficile de leur associer un coût spécifique.

Trois principaux manquements boursiers observés En excluant la cybercriminalité liée aux cryptomonnaies, l'étude montre que la cybercriminalité boursière s'articule autour des trois manquements suivants : cybermanquement d'initié (ex : piratage informatique visant l'obtention d'informations privilégiées), cyberdiffusion de fausses informations financières (ex : création de « faux » sites internet ou fausses rumeurs diffusées à travers les réseaux sociaux afin d'influer sur le cours d'une société cotée) et cybermanipulation de cours (ex : piratage de comptes de trading visant la mise en place de schémas de type « pump&dump»).

Tous les acteurs de la chaîne potentiellement touchés L'analyse des cas de cyber-manquements d'initié ou de cyberdiffusion de fausses informations montre que toute la chaîne des acteurs du monde financier peut être touchée : émetteur, banque, diffuseur d'information, régulateur boursier, bourse, etc. De leur côté, les cas de cybermanipulation de cours analysés découlent principalement de l'intrusion de comptes de trading de particuliers.