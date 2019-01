Cybersécurité 2019 : toujours autant d'attaques à venir

Cela ne surprendra personne : une nouvelle fois, la cybersécurité se positionne comme l'une des principales menaces pour les particuliers et professionnels. Transformation digitale, usage toujours plus important du numérique en toutes situations, etc. Nous sommes plus que jamais dépendants du digital à tous les niveaux. Dans ce contexte, les pirates disposent aujourd'hui d'un terrain de jeu attractif pour lancer des attaques toujours plus nombreuses et qui tirent encore parti du manque de sensibilisation des utilisateurs professionnels et particuliers.

Des attaques en forte croissance

La majorité des études publiées en France comme à l'international s'accordent à affirmer que les cyber attaques connaissent aujourd'hui une forte poussée . Mais quelles sont ces attaques et comment se manifestent-elles ? Un premier constat est lié à leur nature.

Bien entendu, les attaques évoluent et certaines sont même très perfectionnées, mais dans leur généralité, elles restent massives et traditionnelles : phishing, vol de données, etc. Ce point est particulièrement important et nous amène à nous poser la question de la crédulité des internautes qui se laissent encore piéger en cliquant sur des liens qu'ils reçoivent dans leurs emails : fausse identification de coordonnées bancaires, télécoms, etc. La liste est longue et l'imagination des hackers débordante.

Rien de nouveau sous le soleil

Les traditionnelles tentatives de fraude réalisées par mail ne sont donc pas épuisées et connaissent une forte croissance. Incontestablement, il n'existe pas une recette miracle pour lutter efficacement contre ce phénomène mais plusieurs points à prendre en considération.

Le premier est la sensibilisation des internautes aux bonnes pratiques (nous nous trouvons ici dans une démarche orientée formation). Le deuxième pilier est constitué de son côté de la réponse technologique. En effet, en complément d'une nécessaire vigilance, il est important de sécuriser ses stations de travail, mobiles, serveurs et boites mails en s'appuyant sur des dispositifs adaptés à cette tâche. Ces précautions (formations et outils) de bons sens sont incontournables pour limiter sa courbe d'exposition au risque cyber et se protéger le mieux possible.

Ces différents éléments montrent une nouvelle fois que marteler des messages concrets est une nécessité pour limiter les brèches et contenir les problématiques d'intrusion, de chantage et de vols de données numériques. Un retour aux basiques et une veille active des nouvelles vulnérabilités sont donc nécessaires pour se protéger efficacement.

Par Justine GRETTEN, Chef de projet marketing chez Mailinblack

