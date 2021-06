Bastien Debailleul Analyste Suivre 5 Tous ses articles Marin d’eau douce ou d’eau salée depuis son plus jeune âge, Bastien Debailleul aime aussi naviguer sur les flots complexes des mathématiques et des bases de données. En 4ème année d’actuariat à l’Esilv, où il se spécialise dans les assurances et la finance, cet originaire des Yvelines met ses capacités analytiques et sa connaissance des marchés financiers au service de Zonebourse, en attendant, un jour, de devenir un professionnel des chiffres. Cycliques 1 - Défensives 0 01/06/2021 | 15:57 Bastien Debailleul 01/06/2021 | 15:57 1 Envoyer par e-mail :

J'imagine que vous avez pu constater la forte reprise des valeurs cycliques depuis les abysses de 2020. Mais dans quelle proportion ? On peut par exemple citer ArcelorMittal qui a pris 218% en un an, alors que Sanofi fait du surplace. Ces cas sont des extrêmes, mais plus généralement, les valeurs cycliques ont surperformé largement les valeurs défensives depuis le creux de mars 2020. On parle d'une performance relative de 53%. Le prix relatif des cycliques est donc au plus haut depuis 20 ans. Lecture : depuis mars 2020, les valeurs cycliques surperforment largement les valeurs défensives en Europe (Source : Bank of America Global Research estimates) Les analystes de Bank of America estiment qu'avec la poussée actuelle des indicateurs PMI, les cycliques pourraient continuer à monter par rapport aux défensives. Selon des calculs visiblement assez précis, la performance relative pourrait encore être de 17% d'ici le mois d'août, date théorique à laquelle les PMI mondiaux seront au plus haut. Ils précisent également que le PMI américain atteindra un plafond plus tôt. Lecture : ce graphique reprend en bleu la courbe cycliques / défensives. En rouge, on retrouve les analyses de Bank of America, haussières jusqu'en août, pour ensuite se retourner, marquant un retournement de tendance. (Source : Bank of America Global Research estimates)

