PLATEAU DE BEILLE, Ariège (Reuters) -Tadej Pogacar a frappé un grand coup dans ce Tour de France 2024 en remportant dimanche une deuxième victoire consécutive dans les Pyrénées lors de la 15e étape et accroît son avance au classement général sur le double vainqueur sortant Jonas Vingegaard.

Vainqueur en solitaire avec 1'08" d'avance sur le Danois, il compte désormais 3'09" de marge sur son rival au classement général. Le Belge Remco Evenepoel complète le podium du jour et du général (+ 5'19").

"Ça se présente bien. Je le disais déjà avec 1'14" d'avance mais c'est maintenant une avance confortable", a admis le maillot jaune.

"Il était simplement plus fort. Ils ont maintenant une belle marge sur nous et nous devons l'accepter et être heureux de ce que nous avons essayé", a reconnu Grischa Niermann, le directeur sportif de la Visma-Lease a bike.

Au lendemain d'une démonstration de force collective de son équipe UAE Team Emirates, le Slovène n'a cette fois-ci eu besoin de personne pour déjouer les plans de la formation néerlandaise en faussant compagnie à son rival à 5,4 kilomètres de l'arrivée au plateau de Beille (15,8 km à 7,9%).

En faisant rouler ses coéquipiers toute la journée, et notamment Matteo Jorgenson dans les premières pentes de la dernière ascension, Jonas Vingegaard a tenté de répondre au coup de force réussi samedi par son adversaire.

Le Scandinave a attaqué le premier, à 10,5 km de l'arrivée, mais sans jamais parvenir à décramponner Tadej Pogacar qui l'a ensuite contré pour s'envoler seul vers sa troisième victoire d'étape sur cette 111e édition, sa 14e au total sur la Grande Boucle.

"J'étais un peu à la limite quand il a essayé de me lâcher mais, ensuite, il a commencé à souffrir un peu", a réagi le vainqueur du jour. "Quand il a essayé de me lâcher une dernière fois, j'ai vu qu'il n'avait pas les jambes pour aller jusqu'au sommet alors j'ai essayé moi-même."

Sa patience a été récompensée et il n'a jamais semblé aussi proche du doublé Giro/Tour de France dans la même saison, inédit depuis 1998.

Déjà vainqueur du Tour en 2020 et 2021, Tadej Pogacar a survolé le week-end pyrénéen pour se placer en très bonne position avant une dernière semaine décisive, et notamment le contre-la-montre de l'ultime étape entre Monaco et Nice, dimanche prochain.

"Le Tour se termine quand vous arrivez, normalement aux Champs-Élysées, mais cette année à Nice", a-t-il tempéré. "Quand on arrivera sur la promenade (des Anglais) et qu'on passera la ligne, alors on pourra parler de la fin, pas avant."

S'il devait rester un doute sur le vainqueur final, le podium semble, lui, déjà formé. Remco Evenepoel possède 5'35" de marge sur le quatrième, le coéquipier portugais de Tadej Pogacar, Joao Almeida.

"C'était une course entre les deux. J'ai essayé de garder la bonne cadence avec un bon résultat au final avec beaucoup de temps sur les autres derrière moi", a commenté le Belge.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Tangi Salaün)

