SAINT-LARY-SOULAN, Hautes-Pyrénées (Reuters) -Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a repris l'ascendant sur son rival Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) en s'imposant samedi au sommet du Pla d'Adet à l'occasion de la 14e étape du Tour de France.

Leader du classement général depuis la quatrième étape, le Slovène de 25 ans a creusé son avance sur ses poursuivants grâce à une attaque explosive à moins de cinq kilomètres de l'arrivée.

Le double vainqueur sortant Jonas Vingegaard n'a pas réussi à prendre sa roue et a progressivement perdu du temps, passant finalement la ligne en deuxième position avec 39 secondes de retard, tandis que Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) a pris la troisième place (+ 1'10") d'une étape longue de 151,9 kilomètres entre Pau (Pyrénées-Atlantiques) et Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées).

Grâce aux bonifications allouées au vainqueur, Tadej Pogacar compte désormais 1'57" d'avance au général sur le Danois, désormais deuxième devant Remco Evenepoel (+ 2'22").

Tout au long de la journée, et contrairement aux discours de son équipe avant le départ de Pau, le récent vainqueur du Giro a couru, comme à son habitude, de manière offensive et pour gagner l'étape, sa deuxième sur l'édition 2024 et sa 13e au total sur le Tour de France.

Premièrement, en faisant rouler ses coéquipiers à un rythme effréné : Nils Politt, Marc Soler et Pavel Sivakov. Deuxièmement, en semant la pagaille avec une attaque de son équipier Adam Yates à sept kilomètres de l'arrivée.

Le Britannique a emmené un temps sur son porte-bagage Tadej Pogacar quand celui-ci l'a rejoint après son offensive, puis le maillot jaune s'est envolé seul vers la victoire, fendant la foule nombreuse, et parfois indisciplinée, à l'image de ce spectateur qui a jeté des chips au visage de 'Pogi'.

