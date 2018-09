Cyclone Jebi: dommages assurés estimés entre 2,3 et 4,5 milliards de dollars

Zurich (awp) - Les dommages assurés liés au passage du cyclone Jebi au Japon devraient se situer entre 2,3 milliards et 4,5 milliards de dollars (entre 2,2 et 4,3 milliards de francs suisses), a indiqué le cabinet d'études Air Worldwide dans la nuit de dimanche à lundi.

Le cyclone Jebi, considéré comme le plus puissant qui ait frappé directement l'archipel à partir de mardi dernier, a laissé dans son sillage 11 morts, des centaines de blessés et de nombreux dégâts dans l'ouest du pays, notamment au sein du principal aéroport de la région, celui du Kansai à Osaka. Celui-ci a commencé à rouvrir partiellement vendredi dernier.

Le spécialiste de la modélisation d'événements climatiques rappelle que les principaux centres urbains de l'île principale de Honshu, Kobe et Osaka ont été frappés par des vents qui ont renversé des véhicules et abattu des arbres et des lignes électriques. Des pluies intenses ont accompagné la tempête, causant une interruption importante des activités, en particulier dans les secteurs des transports, de l'industrie et du tourisme.

