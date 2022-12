Cyndi Lauper se produira alors que Biden signera la loi sur l'égalité des mariages

La nouvelle loi accorde une reconnaissance fédérale aux mariages entre personnes de même sexe, une mesure née de la crainte que la Cour suprême ne revienne sur son soutien à la reconnaissance légale de telles relations.

Icône pop rendue célèbre par sa chanson de 1983 "Girls Just Want to Have Fun", Mme Lauper, 69 ans, a déclaré que la nouvelle loi proposait une grande tranquillité d'esprit aux familles comme la sienne et aux Américains de tout le pays.

"Nous pouvons nous reposer tranquillement ce soir parce que nos familles sont validées et parce que maintenant nous sommes autorisés à aimer qui nous aimons, ce qui semble étrange à dire, mais les Américains peuvent maintenant aimer qui ils aiment", a déclaré Lauper aux journalistes.

Militante sur les questions LGBT, Lauper est mariée à l'acteur David Thornton depuis 1991.