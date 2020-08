D BOX Technologies : et Ubisoft® signent un nouveau partenariat

De plus, cette entente permet à Ubisoft d'intégrer de façon transparente l'haptique haute définition et la technologie de mouvement D-BOX dans le processus de développement du jeu, ce qui permettra aux joueurs de s'immerger plus profondément dans différents univers.

« Depuis plus de 10 ans, D-BOX enrichit l'expérience de mouvement dans les jeux de course et de simulation de vol. Ce nouveau jalon pour D-BOX est la parfaite adéquation entre notre expertise éprouvée en matière de systèmes de mouvement immersifs haptique novateurs et la réputation d'Ubisoft en matière de développement d'expériences de jeu à la fine pointe de la technologie », a déclaré Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. « Les possibilités d'innovation sont infinies et nous sommes ravis de collaborer avec Ubisoft et de contribuer à l'expérience de jeu du futur, conçue pour une variété d'applications destinées aux joueurs occasionnels et compétitifs. L'industrie des jeux vidéo est en constante croissance dans le monde entier et nous sommes ravis de capitaliser sur ce nouveau partenariat stratégique ».

« Suite au succès des collaborations précédentes avec D-BOX sur des expériences de réalité virtuelle telles que les Lapins Crétins Virtuels : The Big Ride et Eagle Flight, nous sommes heureux de poursuivre notre relation avec D-BOX grâce à ce partenariat », a déclaré Chris Early, vice-président principal, partenariats et revenus chez Ubisoft. « L'approche innovatrice de D-BOX en matière de technologie du mouvement aura un impact positif sur l'expérience de jeu de nos joueurs ».

Ubisoft est l'un des principaux créateurs, éditeurs et distributeurs de divertissements et de services interactifs, avec un riche portefeuille de marques de renommée mondiale, dont Assassin's Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance, Watch Dogs, la série de jeux vidéo Tom Clancy's comprenant Ghost Recon, Rainbow Six et The Division. Les équipes du réseau mondial de studios et de bureaux d'affaires d'Ubisoft s'engagent à offrir des expériences de jeu originales et mémorables sur toutes les plateformes populaires, y compris les consoles, les téléphones mobiles, les tablettes et les PC. Pour l'année fiscale 2019-20, Ubisoft a généré des réservations nettes de 1 534 millions d'euros. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : ubisoftgroup.com

2020 Ubisoft Entertainment. Tous droits réservés. Ubisoft et le logo Ubisoft sont des marques déposées ou non déposées de Ubisoft Entertainment aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

