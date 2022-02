D-Wave, société spécialisée dans l'informatique quantique, s'introduit en bourse par le biais d'une transaction SPAC de 1,6 milliard de dollars.

D-Wave, dont le siège est à Vancouver, poursuit son opération alors que d'autres entreprises qui ont récemment emprunté une voie similaire, comme Grab Holdings et BuzzFeed, ont vu leurs valorisations boursières chuter dans un contexte agité.

D-Wave a déclaré qu'elle prévoyait de lever jusqu'à 340 millions de dollars en produit brut de l'opération, y compris un placement privé de 40 millions de dollars en actions publiques auprès de PSP Investments, Goldman Sachs Asset Management, NEC Corporation, Yorkville Advisors et Aegis Group Partners.

La société prévoit d'utiliser le produit de l'opération pour étendre sa présence mondiale aux marchés émergents et exploiter ses plus de 200 brevets.

Les actions de DPCM Capital étaient en hausse de 0,7 % à 9,87 $ avant la cloche.

Fondée en 1999, D-Wave fournit des systèmes quantiques complets en temps réel qui alimentent l'ingénierie matérielle, les logiciels de post-traitement et la fabrication de puces. Ces systèmes sont utilisés dans des secteurs allant de la logistique et de l'intelligence artificielle à la modélisation financière et à la cybersécurité.

Le grand constructeur automobile Volkswagen AG, la société de logiciels Accenture et le fabricant de systèmes de défense Lockheed Martin comptent parmi les clients de premier ordre de D-Wave.

Une fois l'opération conclue, la nouvelle société portera le nom de D-Wave Quantum Inc. et sera cotée à la bourse de New York sous le symbole "QBTS".

Morgan Stanley est le conseiller financier de D-Wave, tandis que Citigroup est le conseiller des marchés financiers de DPCM.