Deux anciens agents de la police scolaire du Texas ont plaidé non coupable dans l'affaire de la fusillade de 2022 à l'école primaire Robb d'Uvalde, qui a fait 19 morts parmi les élèves et deux parmi les enseignants.

Adrian Gonzales a plaidé non coupable de 29 chefs d'accusation de mise en danger d'enfants lors de sa comparution jeudi, selon son avocat, Nico LaHood. L'autre ancien policier, Pedro "Pete" Arredondo, a renoncé à son droit à la comparution et a plaidé non coupable de 10 chefs d'accusation de mise en danger d'enfants, selon le greffe du tribunal.

Les deux hommes sont accusés d'avoir joué un rôle dans l'intervention bâclée de la police lors de la fusillade de l'école, au cours de laquelle les agents ont attendu pendant plus d'une heure à l'extérieur d'une salle de classe où le tireur était retranché avec des enfants, y compris ceux qui ont passé de longs appels aux services d'urgence 911, affirmant qu'ils se trouvaient dans la pièce avec le tireur et entourés de cadavres.

"M. Gonzales n'est pas coupable de ces allégations", a déclaré M. LaHood après la lecture de l'acte d'accusation. "Il s'est présenté ce jour-là pour essayer d'aider ces enfants. Et il y a des preuves qu'il a aidé ces enfants ce jour-là, qu'il a aidé à les évacuer".

L'avocat d'Arredondo n'a pas immédiatement répondu aux appels demandant des commentaires.

Le juge a fixé au 16 septembre la prochaine date d'audience préliminaire pour Arredondo et Gonzales, qui ont été inculpés par un grand jury à Uvalde le mois dernier.

Des centaines d'agents des forces de l'ordre ont été critiqués pour leurs manquements lors de la réaction à la fusillade du 24 mai 2022.

Les agents ont laissé le tireur de 18 ans seul à l'intérieur d'une salle de classe avec des enfants pendant qu'ils réfléchissaient à la manière de l'affronter. Au moment où les policiers sont intervenus, l'école était devenue le théâtre de l'une des fusillades les plus meurtrières de l'histoire des États-Unis.

Les accusations portées contre Arredondo et Gonzales sont les premières plaintes pénales déposées contre des agents d'intervention.

Les enquêtes fédérales et nationales sur la fusillade dans l'école ont condamné l'inaction des agents d'intervention.

En mai, les familles des victimes ont porté plainte contre Meta, Activision Blizzard et sa société mère Microsoft, ainsi que contre le fabricant d'armes Daniel Defense, pour ce qu'elles considèrent comme une collusion dans la commercialisation d'armes auprès des jeunes.