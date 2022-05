D'anciens responsables de la Fed appellent à de fortes hausses des taux américains et mettent en garde contre une récession.

Les remarques faites cette semaine par les deux plus récents vice-présidents de la Fed - Richard Clarida, qui a été jusqu'en janvier l'un des principaux lieutenants du président Jerome Powell pour la formation de la politique monétaire, et Randal Quarles, qui a supervisé la réglementation bancaire jusqu'à la fin de l'année dernière - font partie d'un petit chœur d'autres anciens banquiers centraux américains qui proposent maintenant des critiques sur la position et l'orientation de la politique de la Fed.

Clarida, qui est maintenant retourné dans le monde universitaire en tant que professeur d'économie à l'Université de Columbia, a déclaré vendredi que la Fed devra augmenter les taux d'intérêt bien en "territoire restrictif" pour ralentir la croissance économique et freiner l'inflation. Quarles, qui est retourné à la société d'investissement basée en Utah qu'il a cofondée, a ajouté en début de semaine qu'une récession était désormais "probable".

Les points de vue lugubres des anciens fonctionnaires surviennent au moment où Powell a intensifié la lutte de la banque centrale contre l'inflation en augmentant les taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage et en promettant deux autres hausses de taux d'ici juillet. Le rythme du resserrement de la politique est conçu pour amener "rapidement" les coûts d'emprunt au jour le jour dans une fourchette neutre de 2,25 %-2,5 % et en position d'augmenter davantage si nécessaire. M. Powell a déclaré qu'il voyait un "chemin plausible" pour refroidir l'inflation sans créer un ralentissement économique.

M. Clarida, qui s'exprimait vendredi lors d'une conférence à la Hoover Institution de l'Université de Stanford, a déclaré que la Fed devra augmenter les taux à "au moins" 3,5 %, voire plus, pour ramener l'inflation à son objectif de 2 %.

"La Fed dispose des instruments nécessaires pour relever ce défi, les responsables comprennent les enjeux et sont déterminés à réussir", a déclaré M. Clarida, dont le rôle à la Fed lui confère une énorme influence sur la politique mais l'empêche de s'écarter en public beaucoup, voire pas du tout, de l'opinion de M. Powell. "Mais les instruments de la Fed sont émoussés, la mission est complexe, et des arbitrages difficiles nous attendent."

Quarles, qui, lorsqu'il était à la Fed, était plus ouvertement faucon que Clarida, a eu la langue encore plus acérée cette semaine.

"Nous aurions été mieux servis si nous avions commencé à prendre le dessus en septembre", a-t-il déclaré au podcast Banking With Interest, attribuant ce retard, du moins en partie, au fait que le président Joe Biden a reporté à novembre la décision de renommer Powell pour un second mandat en tant que chef de la Fed.

Maintenant que la pression inflationniste est intense, que le chômage est faible et que la demande dépasse de loin l'offre, l'effet de hausses rapides des taux "est susceptible d'être une récession", a déclaré M. Quarles, nommé par Donald Trump, qui a quitté son poste en décembre lorsqu'il n'a pas obtenu le feu vert de M. Biden pour un second mandat.

Ni lui ni Clarida, également nommé par Trump, n'ont appelé à de fortes hausses de taux avant de quitter la Fed.

Bill Dudley, qui a dirigé la Fed de New York jusqu'en 2018, affirme également que la Fed a tardé à relever les taux et qu'une récession en résultera.

DOULEUR À VENIR

Powell, pour sa part, a reconnu que l'ingénierie d'un atterrissage en douceur pour l'économie sera difficile et que les coûts d'emprunt plus élevés qui s'annoncent causeront "une certaine douleur" pour les Américains qui luttent déjà contre la hausse des prix.

"Mais, vous savez, la grande souffrance est de ne pas traiter ... l'inflation et de la laisser s'installer", a-t-il déclaré mercredi.

Vendredi, M. Clarida a déclaré que, dès l'été dernier, il avait constaté que les risques d'inflation étaient "résolument orientés à la hausse".

Si l'inflation, qui s'élève actuellement à 6,6 % selon les critères de la Fed, est toujours de 3 % dans un an, l'arithmétique "simple et convaincante" d'un guide politique largement cité, connu sous le nom de "règle de Taylor", signifie que les taux devront être portés à 4 %, a-t-il déclaré.

M. Clarida a fait ces remarques lors d'une conférence organisée par John Taylor, de Stanford, l'auteur de cette règle. Plusieurs autres économistes s'exprimant lors de la conférence ont également plaidé en faveur d'une série de hausses de taux plus marquées que ce que la Fed signale actuellement.

Deux décideurs actuels de la Fed - le gouverneur de la Fed Christopher Waller et le président de la Fed de St. Louis James Bullard - prendront également la parole lors de la conférence de vendredi. Tous deux font pression en faveur d'une accélération des hausses de taux depuis des mois maintenant.

M. Taylor a présenté son propre document dans lequel il soutient que le taux directeur de la Fed - qui, après la hausse des taux de cette semaine, se situe dans une fourchette de 0,75 % à 1 % - devrait être au moins de 3 % et peut-être même plus du double pour ramener l'inflation à 2 % cette année.

M. Powell a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que l'inflation chute aussi rapidement, même si la hausse des taux devrait commencer à la faire baisser plus tard cette année. Un atterrissage "en douceur" ne sera pas facile, a-t-il dit, mais l'économie est "très forte et bien positionnée pour gérer une politique monétaire plus stricte."

Un rapport publié vendredi montrant que la croissance de l'emploi aux États-Unis a augmenté plus que prévu en avril et que le taux de chômage est resté stable à 3,6 % a fourni de nouvelles preuves de cette opinion.