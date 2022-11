D'autres sanctions contre les élites politiques haïtiennes sont à venir - Ministre des Affaires étrangères du Canada

"Notre objectif est d'exercer une pression maximale sur ces élites politiques", a déclaré Mélanie Joly à Reuters par téléphone après une réunion du G7 à Muenster, en Allemagne. "Il y aura d'autres sanctions à venir", a-t-elle dit, sans donner plus de détails.

"Nous savons à l'heure actuelle que les gangs ont utilisé les politiciens pour accroître leur influence. Et dans le même temps, les politiciens eux-mêmes ont utilisé les gangs pour s'enrichir. Il s'agit donc d'un cercle vicieux que nous voulons briser", a-t-elle déclaré après l'annonce des sanctions conjointes des États-Unis et du Canada plus tôt dans la journée de vendredi.

Les gangs haïtiens ont étendu leur pouvoir depuis l'assassinat du président Jovenel Moise en 2021, et le premier ministre Ariel Henry a rencontré des difficultés croissantes pour rétablir l'ordre.