D'autres sites de distribution d'eau sont ouverts dans le Mississippi, des progrès ont été réalisés dans l'usine défaillante.

Alors que les résidents continuent de faire la queue aux sites de distribution et aux épiceries de Jackson pour obtenir de l'eau en bouteille, la ville a déclaré que des "progrès significatifs" avaient été réalisés au cours de la nuit dans la réparation de la station d'eau O.B. Curtis. Des complications dues aux récentes inondations ont mis l'usine hors service lundi soir.

"Il reste quelques défis à relever au cours des prochains jours, mais les perspectives pour aujourd'hui sont actuellement des progrès continus", a déclaré la ville dans un communiqué. Elle a déclaré que la pression d'eau limitée était revenue dans certaines zones.

Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, a déclaré que 600 membres de la Garde nationale seraient déployés sur les nouveaux sites de distribution d'eau dans la ville et ses environs, qui comptent 180 000 habitants.

"À tous les habitants de la ville, je sais que vous êtes confrontés à une situation profondément injuste. C'est frustrant. C'est une erreur. Elle doit être réparée", a déclaré Reeves lors d'une conférence de presse.

La crise a mis Jackson en difficulté. De nombreux magasins et restaurants ont fermé, tandis que le système scolaire public et l'université d'État de Jackson ont été contraints de déplacer les cours en ligne.

Avant même la crise, la ville était déjà sous le coup d'un avis d'ébullition de l'eau depuis un mois en raison de "niveaux de turbidité élevés", qui donnent à l'eau une apparence trouble. Cela faisait suite à une série de perturbations de l'approvisionnement en eau de la ville au cours des dernières années, causées par des niveaux élevés de plomb, une contamination bactérienne et des dégâts dus aux tempêtes.

Depuis que l'usine est tombée en panne lundi, les équipes locales et de l'État se sont empressées d'installer une pompe temporaire et d'effectuer des réparations et des ajustements sur les équipements existants. La ville a déclaré jeudi que plus de la moitié des réservoirs du système de surface avaient commencé à se remplir à nouveau et que la pression dans tout le système continuerait à s'améliorer à mesure que le niveau des réservoirs augmente.

L'administration Biden a approuvé une déclaration d'urgence tard dans la journée de mardi afin de libérer l'aide fédérale, tandis que l'Agence fédérale de gestion des urgences et l'Agence de protection de l'environnement avaient été envoyées à Jackson pour apporter leur aide.