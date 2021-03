D'excellents résultats malgré la crise

PARIS, 31 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Malgré les effets de la crise sanitaire qui a secoué l’économie mondiale, le LNE a conclu l’exercice 2020 sur un résultat largement positif, grâce à la mobilisation de son personnel. Avec un résultat d’exploitation de 3,4 millions d’euros (soit 8,8% de son chiffre d’affaires marchand), le LNE démontre une nouvelle fois l’efficacité de son modèle économique.

Une année solide dans un contexte de crise

En raison de la crise sanitaire, le LNE a subi au premier semestre 2020 une contraction brutale de son activité, faisant reculer la facturation marchande de 4,8 M€ (- 23 %). Cette chute a été concentrée sur trois mois, de mars à mai, avec une baisse de 43 % de la facturation par rapport à la même période en 2019.

Mais l’activité a redémarré rapidement dès juin et a même permis d’enregistrer, au second semestre, un chiffre d’affaires identique à celui de 2019.

L’année 2020 s’est ainsi conclue avec une perte de CA marchand limitée à 11 %.

Agilité et adaptation

Cette performance a été rendue possible grâce à la souplesse et à la forte implication des collaborateurs : recours massif au télétravail, prise de jours de congés durant la période de confinement afin d’être pleinement disponible lors de la reprise, recours à l’activité partielle en cas de nécessité.

Par ailleurs, le développement de nouvelles prestations comme les essais sur les masques - activité née de la nécessité pour les autorités de disposer de moyens de mesure pour évaluer l’efficacité des masques de protection - et de nouvelles pratiques comme les audits à distance ont contribué à préserver le chiffre d’affaires.

Le recours à l’activité partielle et la réduction des charges d’exploitation ont permis au LNE de dégager un résultat d’exploitation positif (+ 3,4 M€) et une belle rentabilité de 9 %.

En M€ 2016 2017 2018 2019 2020 Chiffre d'affaires marchand

(yc GMED jusqu’en 2018) 54,7 55,2 50,0 43,8 39,0 Résultat d’exploitation

(hors intéressement) 2,3 5,2 4,0 6,9 3,4 Résultat net 0,3 2,6 2,1 3,8 1,7 Résultat d'exploitation/CA 4,2% 9,5% 8,1% 15,8% 8,8%

L’exercice 2020 se conclue par un résultat remarquable (+ 1 681 k€), supérieur aux estimations. Avec un excédent de 2 144 k€, le secteur marchand contribue au financement du service public à hauteur de 463 k€ (1,2 % du CA marchand) et ce malgré la crise.

Cette résilience a permis au LNE de maintenir l’intéressement à un bon niveau (4 % de la masse salariale), juste retour de la mobilisation de ses salariés, et de poursuivre sa politique d‘investissement et de recrutement avec notamment 37 collaborateurs recrutés en CDI en 2020.

Thomas Grenon, Directeur général du LNE

«L’efficacité du modèle économique construit au cours des 5 dernières années permet au LNE de dégager des résultats positifs et d’aider notre pays à surmonter cette crise, à la fois sanitaire et économique.»

Le LNE, pleinement impliqué dans le plan France Relance

En répondant aux enjeux primordiaux du pays, le plan stratégique du LNE s’inscrit dans les ambitions du plan France Relance, lancé par le gouvernement en septembre 2020.

Les secteurs prioritaires de France Relance sont ceux sur lesquels se concentrent les équipes du LNE, notamment en ce qui concerne la souveraineté technologique et la transition écologique. Il s’agit par exemple d’accompagner le développement des technologies émergentes - comme les technologies quantiques, l’intelligence artificielle, la fabrication additive -, celui des matériaux du futur - comme le graphène -, ou encore celui des technologies vertes.