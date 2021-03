Dans un contexte de “hausse rapide” des taux de rendement obligataires aux Etats-Unis et dans une moindre mesure en Europe, l’inflation redevient un grand sujet de discussions sur les marchés. Mais qu’est-ce que l’inflation, quels sont ses déterminants, ses enjeux pour les investisseurs ? Enfin quels sont les arguments des tenants des deux scénarios les plus débattus du moment pour expliquer la réapparition des craintes inflationnistes ?

L’inflation, en bref

L’inflation constitue une perte de pouvoir d’achat de la monnaie. Ce phénomène se matérialise par une hausse généralisée et durable des prix. Comprenons ici qu’une hausse de prix qui n'affecte que certains biens, pendant une courte période, ne constitue pas un phénomène inflationniste à proprement parler. En plus d’être généralisée et durable, la hausse des prix doit être auto-entretenue, cumulative et mettre en lumière “des interdépendances entre toutes les parties et tous les mécanismes de l'économie” telles que : la détermination et la répartition des revenus, les prix, la production…

Elle est mesurée par des indicateurs synthétiques, en France l’IPC (Indice des Prix à la Consommation) et pour les pays de la zone euro l’IPCH (Indice des Prix à la Consommation Harmonisé).

Les déterminants de l’inflation

Comme nous l’avons dit plus haut, l’inflation est un phénomène macroéconomique complexe qui peut être entretenu par plusieurs mécanismes et initialement catalysé par un ou plusieurs déterminants à la fois. On a coutume de recenser quatre facteurs explicatifs :

L’inflation par la monnaie : l’idée est que pour un volume de production donné (Y) et une vitesse de circulation de la monnaie constante (v), l’inflation (augmentation du niveau général des prix) est générée par un accroissement de la masse monétaire trop important. Elle est résumée par l'équation d’Irving Fisher ci-dessous :



M.v = P.Y ou M.v = P.T

Avec :

M est la masse monétaire

v est la vitesse de circulation de la monnaie

P est le niveau général des prix

Y est le volume de production (ou de transaction T)

L’inflation par la demande : il y a inflation par la demande lorsque les capacités de production de l’économie ne sont pas capables de répondre à la demande agrégée. Cela revient à dire que l’offre agrégée n’augmente pas assez rapidement. Par conséquent, les prix augmentent mécaniquement en vertu de la loi de l’offre et la demande.



L’inflation par les coûts : elle est observable lorsque les entreprises répercutent sur leurs prix de vente la hausse de leurs coûts de production. En général, ce type d’inflation a un effet cumulatif et chaque agent répercute sur ses prix de ventes (entreprises) ou revenus (ménages) les surcoûts auxquels il doit faire face à cause de l’augmentation des prix. Chacun en vient à anticiper une nouvelle hausse et ce faisant participe de l’accomplissement d’une “prophétie autoréalisatrice”.



L’inflation par les structures : elle a lieu lorsque l’économie passe d’une régulation des prix concurrentielle à une régulation monopoliste. Dans cet environnement, le niveau général des prix a tendance à augmenter. Ici, quand on parle de régulation il ne s’agit pas nécessairement de législation mais de la manière dont se structure l’économie de façon plus ou moins spontanée. La fixation des salaires qui ne se fait pas par les mécanismes de marché peut également jouer un rôle dans le déclenchement de l’inflation.



On l’aura compris, l’inflation ne dépend pas d'une mécanique sous-jacente unique dont il suffirait de supprimer le principal facteur causal pour que le processus cesse. Un des quatre déterminants cités plus haut peut jouer le rôle de catalyseur et ensuite interagir avec plusieurs autres induisant un effet boule de neige auto-entretenu et rendant le phénomène difficile à juguler pour les banques centrales. À titre d’exemple, si l’inflation est déclenchée par une création monétaire trop importante pour un niveau de production donné il y aura alors inflation par la monnaie. Les salariés, s’ils sont en position de négocier pourront faire augmenter leur salaire, ce qui peut avoir le double effet d’occasionner une inflation par les coûts et par la demande et ainsi de suite. On peut aussi imaginer que le processus soit initié par une demande globale trop importante par rapport à l’offre de biens potentiels. Si les facteurs de production sont pleinement employés et que la demande globale est plus importante que la capacité des facteurs, alors les entreprises augmenteront leurs prix. Les salariés s’ils anticipent l’inflation reverrons leurs exigences salariales à la hausse et induiront par la même une augmentation des coûts de productions des entreprises qui les répercuteront sur leurs prix de ventes … Et ainsi de suite !

Interdépendances à l’oeuvre lors des périodes inflationnistes

Source : l’Inflation : de quoi parlons nous ? (Gaston Olive)