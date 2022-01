L'UE oppose son veto à la fusion à 2 milliards de dollars entre les coréens Hyundai Heavy Industries et Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Dans un contexte de hausse des prix de l’énergie, les autorités de la concurrence européenne s'inquiètent du rapprochement entre deux des plus grands constructeurs navals du monde et de leur domination du marché des navires transportant du GNL.

