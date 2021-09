Daimler annonce prendre une participation de 33 % dans Automotive Cells Company, la coentreprise créée par Stellantis et TotalEnergies, qui prévoit de construire des giga-usines de batteries, en France et en Allemagne. ACC a déjà obtenu un soutien financier de 1,3 milliard d'euros de la part des gouvernements français et allemand.

