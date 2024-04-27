DANS UNE NOTE INTERNE, CERTAINS HAUTS FONCTIONNAIRES DU DÉPARTEMENT D'ÉTAT ONT DÉCLARÉ AU SECRÉTAIRE D'ÉTAT ANTONY BLINKEN QU'ILS NE TROUVAIENT PAS "CRÉDIBLES OU FIABLES" LES ASSURANCES D'ISRAËL SELON LESQUELLES IL UTILISAIT LES ARMES FOURNIES PAR LES ÉTATS-UNIS CONFORMÉMENT AU DROIT HUMANITAIRE INTERNATIONAL.
Dans Une Note Interne, Certains Hauts Fonctionnaires Du Département D'état...
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