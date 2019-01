DAVOS-Conte voit l'économie italienne rebondir en 2019

DAVOS, Suisse, 23 janvier (Reuters) - L'économie italienne devrait connaître une croissance nettement plus forte que prévu cette année, avec un bond en avant au second semestre, a déclaré mercredi à Reuters le président du Conseil, Giuseppe Conte.

Rome table sur une croissance de 1%, mais de nombreuses institutions, dont la Banque d'Italie, ont revu en forte baisse leurs prévisions, tout juste au-dessus de 0,5%, à la suite d'un ralentissement inattendu à la fin de 2018.

Toutefois, dans un entretien accordé à Reuters, Giuseppe Conte a dit que le nouveau budget devrait donner un puissant coup d'accélérateur à la croissance, ajoutant qu'il avait pour objectif de ramener l'écart de taux ("spread") entre le Bund allemand et l'obligation souveraine italienne à 10 ans à environ 150 points de base, contre environ 250 actuellement.

"Je suis confiant et convaincu que (...) au second semestre nous assisterons à une accélération incroyable et que vous pourrez constater que d'ici la fin de l'année nous dépasserons largement le taux de croissance de 1% que nous avons avancé dans notre budget", a-t-il déclaré. (Alessandra Galloni, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Véronique Tison)